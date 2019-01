Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, βουλευτές έχουν ετοιμάσει νομοθεσία που παρατείνει το Άρθρο 50 και εμποδίζει την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία, εάν η αναθεωρημένη συμφωνία της Μέι απορριφθεί από το κοινοβούλιο.

