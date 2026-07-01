Politico: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη νέας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η αλλαγή ηγεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δε θα καθυστερήσει μια συμφωνία για την πολυσυζητημένη «επαναρύθμιση» του Brexit.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να οριστικοποιήσει τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για αγροτικά και εμπορικά ζητήματα τις ημέρες και εβδομάδες μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον τελικό διάδοχο του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπως ανέφεραν τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι που ασχολούνται με το ζήτημα, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Μεταξύ των θεμάτων που σκοπυέουν να εγκρίνουν οι Βρυξέλλες περιλαμβάνεται συμφωνία για φυτο-υγειονομικούς κανόνες που διέπουν τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων, εναρμόνιση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών, ώστε να αποφεύγεται η επιβολή υψηλών φόρων άνθρακα στις επιχειρήσεις, καθώς και ένα αμοιβαίο πρόγραμμα κινητικότητας νέων που θα επιτρέπει σε νέους να ζουν, να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν ή να εργάζονται για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Τα τρία αυτά ζητήματα αναμενόταν να έχουν συμφωνηθεί έως τη συνάντηση των δύο πλευρών πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η προγραμματισμένη σύνοδος ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, που είχε οριστεί για τις 22 Ιουλίου, αναβλήθηκε μετά την παραίτηση του Στάρμερ νωρίτερα αυτόν το μήνα. Ο ηγέτης των Εργατικών, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη πολιτικά θέση, ήλπιζε να ανακοινώσει μια σημαντική «επαναφορά» των σχέσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, η ΕΕ σκοπεύει να επαναφέρει το θέμα στην ατζέντα «το συντομότερο δυνατό» μετά την ανάληψη της νέας κυβέρνησης, ώστε να μην χαθεί η δυναμική. Προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί νέα ημερομηνία, αν και τα μέσα Οκτωβρίου θεωρούνται το πιο πιθανό χρονικό σημείο.

Όπως επισημαίνει το Politico, η ταχύτητα αυτή αντανακλά την επίγνωση των Βρυξελλών ότι, με το κόμμα Reform του Νάιτζελ Φάρατζ να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις, η σύναψη αμοιβαία επωφελών συμφωνιών αξίζει να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όπως ανέφερε δεύτερος αξιωματούχος.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αμυντικό πρόγραμμα για την Ουκρανία, στο πλαίσιο του οποίου αγορές από τον αμυντικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που θα εκδώσει η ΕΕ.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την ενσωμάτωση της χώρας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Αν και κανένα από τα δύο ζητήματα δεν αναμενόταν να κλείσει εγκαίρως για τη σύνοδο του Ιουλίου, ένα επιπλέον τρίμηνο θα μπορούσε να επιτρέψει την ανακοίνωση συμφωνίας σε μια αναβληθείσα συνάντηση.

Φαβορί ο Μπέρναμ στην «κούρσα» της διαδοχής

Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται το σαφές φαβορί για τη διαδοχή του Στάρμερ, ενώ Βρετανοί διαπραγματευτές έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν αναμένουν σημαντική αλλαγή πολιτικής που θα υπονόμευε τις συνομιλίες. Ωστόσο, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές έχουν επισημάνει ότι απαιτείται ακόμη σημαντική δουλειά ώστε οι σχεδιαζόμενες συμφωνίες να εγκριθούν επίσημα.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο υπουργός Σχέσεων ΗΒ-ΕΕ, Νικ Τόμας-Σάιμοντς, μετέβη την Τετάρτη στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με την κοινή ατζέντα, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση των εμπορικών σχέσεων και στη διασύνδεση των δύο οικονομιών, εν μέσω ενός ολοένα πιο αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

«Οι συναντήσεις μου σήμερα στις Βρυξέλλες επικεντρώνονται στην υλοποίηση των συμφωνιών που ανακοινώσαμε στο περσινό συνέδριο, ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους και να ενισχυθεί η ασφάλεια της χώρας μας», δήλωσε ο Τόμας-Σάιμοντς πριν από τις συνομιλίες με τον Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς.