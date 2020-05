Απόφαση...κεραυνός εν αιθρία από Τραμπ: Τέλος η χρηματοδότηση στον ΠΟΥ

Όπως σημείωσε ο Τραμπ, θεωρεί ότι έγιναν σφάλματα του ΠΟΥ στη διαχείριση της πανδημίας, και ειδικότερα το ότι αγνόησε τις πρώτες αναφορές για την εμφάνιση του κορονοϊού, ενώ του καταλόγισε ότι τηρεί πολύ στενή σχέση και πολύ ήπια στάση έναντι της Κίνας.



Ο ΠΟΥ «είναι μαριονέτα της Κίνας» είπε χαρακτηριστικά. «Η Κίνα έχει τον απόλυτο έλεγχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας παρόλο που πληρώνουν μόλις 40 εκατ. δολάρια τον χρόνο έναντι των περίπου 400 εκατ. δολαρίων που πληρώνουν οι ΗΠΑ» δήλωσε με νόημα ο Τραμπ.

Μάλιστα πρόσθεσε πως η Ουάσινγκτον θα ανακατευθύνει κεφάλαια από τον ΠΟΥ προς άλλους οργανισμούς. «Αναλύσαμε λεπτομερώς τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει ο ΠΟΥ και να τις εφαρμόσει άμεσα. Αρνήθηκαν να δράσουν. Επειδή απέτυχαν να κάνουν τις πολύ αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που ζητήσαμε, τερματίζουμε από σήμερα τη σχέση μας με τον ΠΟΥ και κατευθύνουμε τους πόρους σε άλλους σημαντικές υγειονομικές ανάγκες» είπε πιο συγκεκριμένα ο Τραμπ.

President Donald Trump says the US will be "terminating" its relationship with the World Health Organization and will be "redirecting those funds".



He adds that the "world needs answers from China on the virus".



