Ο όγδοος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς επικράτησε στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι στον Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε το 51,91% και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης το 48,09% των ψήφων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του κ. Χριστοδουλίδη, ήδη επικοινώνησαν μαζί του ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο ανθυποψήφιός του Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, προκειμένου να τον συγχαρούν για την νίκη του στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ειδικότερα, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δήλωσε: «Απόψε τελειώνει ένα μακρύ αλλά ωραίο ταξίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνοδοιπόρους μου, τους συνεργάτες και την οικογένειά μου. Το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς, το ΑΚΕΛ. Λυπούμαι που δεν μπορέσαμε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες για μια μεγάλη αλλαγή. Να συγχαρώ τον Ν. Χριστοδουλίδη. Η Κύπρος πάντα θα μας ενώνει. Παραμένω ενεργός στον αγώνα. Δεν προτίθεμαι να συνεχίσω στο πολιτικό σκηνικό. Θα παραμείνω ενεργός πολίτης. Η μέρα αύριο θα με βρει σπίτι μου».

Παράλληλα, όπως ανέφερε στην τελευταία του δήλωση, πριν τα τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης, ο Γενικός Έφορος Εκλογής, Κώστας Κωνσταντίνου, το τελικό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες, για τους εγγεγραμμένους εκλογείς, ανήλθε παγκύπρια στο 72,2% και δείχνει μία ελάχιστη αύξηση, του ύψους του 0,2% σε σχέση με τον Α’ γύρο των Προεδρικών.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του 8ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε στις 18:00 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 22:00, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξης του Νίκου Χριστοδουλίδη ως νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία».

Το who is who του νέου Προέδρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, Queens College, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπήρξε διπλωμάτης καριέρας από το 1999 μέχρι το 2018. Σε αυτό το διάστημα υπηρέτησε, ανάμεσα σε αλλά, ως Γενικός Πρόξενος στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αναπληρωτής Αρχηγός Αποστολής της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.

Διετέλεσε επίσης Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας (2013-2018) και ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος (2014-2018). Την 1η Μαρτίου το 2018 διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών, θέση που κατείχε μέχρι την παραίτηση του στις 11 Ιανουαρίου το 2022.

Διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας και Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ 2007 και 2010 στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια Λύσης του Κυπριακού, 1948-1978» (2009), “Οι Σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας και το Κυπριακό, 1977–1988» (2013) και “Οι Γεωπολιτικές Πραγματικότητες στα Σχέδια Λύσης του Κυπριακού (1948-1978)” (2021).

Είναι νυμφευμένος με την Φιλίππα Καρσερά με την οποίαν έχουν τέσσερις κόρες, την Ιωάννα, την Αικατερίνη, τη Δέσποινα-Μαρία και τη Φοίβη.