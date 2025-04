Το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR (“Halcyon Equity Partners”) ανακοινώνει την επένδυση μειοψηφικού ποσοστού στον Όμιλο ERGON Foods («ERGON»).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ERGON αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ελληνικό premium brand, που συνδυάζει μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας, βιωματικής γαστρονομίας και λιανικής πώλησης αυθεντικών ελληνικών προϊόντων. Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Μέση Ανατολή και Ηνωμένο Βασίλειο, η ERGON συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά διεθνώς και ξεχωρίζει για την ικανότητά της να υλοποιεί ποικίλα επιχειρηματικά concepts υπό μία ενιαία και ισχυρή ταυτότητα.

Η ERGON ιδρύθηκε το 2008 από τους Θωμά και Γιώργο Δούζη ως οικογενειακή επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάδειξη αυθεντικών ελληνικών προϊόντων. Σήμερα, αποτελεί ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο brand μεσογειακού lifestyle, με παρουσία σε επιλεγμένους προορισμούς στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ανάμεσα στα πλέον ξεχωριστά και αναγνωρίσιμα concepts του ERGON περιλαμβάνονται:

το ERGON Agora, ένα υβριδικό μοντέλο grocerant (παντοπωλείο και εστιατόριο).

το ERGON House, το πρώτο foodie hotel στην Ελλάδα.

το ERGON Bakehouse, που ενσωματώνει έναν παραδοσιακό φούρνο σε ένα σύγχρονο μοντέλο φιλοξενίας.

το ERGON Beach house, ένα παραθαλάσσιο beach club εστιατόριο και glamping.

Αυτά τα πρωτοποριακά concepts διαφοροποιούν το ERGON από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες τη βιωματική, αυθεντική εμπειρία της Ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας και δημιουργικότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

H ERGON επεκτείνεται διεθνώς με ισχυρές προοπτικές, βασισμένη σε ένα ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο και ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα από sub-brands: ERGON Originals, 72H, Balboa και FMCG brands όπως The Serras, Naked Swim, Eddy και Hero. Όλα εκφράζουν την αφοσίωση της ERGON στην αυθεντικότητα, την καινοτομία και τον σύγχρονο μεσογειακό τρόπο ζωής.

Η επένδυση του Halcyon εντάσσεται στη στρατηγική «Invest in the Best of Greece», με στόχο τη στήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας και διεθνούς δυναμικής, όπως η ERGON, που βρίσκονται σε τροχιά διαρκούς ανάπτυξης και παγκόσμιας καταξίωσης.

«Αυτή η επένδυση εκφράζει απόλυτα τη στρατηγική ‘Invest in the Best of Greece’ του Halcyon Equity Partners. Στηρίζουμε ελληνικές εταιρείες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μοναδικά προϊόντα και την προοπτική να εξελιχθούν σε παγκόσμιους ηγέτες. Η ERGON αποτελεί υπόδειγμα ελληνικής επιχειρηματικής επιτυχίας, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βιώνει τη γαστρονομία και τον Μεσογειακό τρόπο ζωής. Με τη στήριξή μας, στοχεύουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξή του και να το αναδείξουμε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη Μεσογειακή κουλτούρα», δήλωσε η Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner του Halcyon Equity Partners.

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια οικογενειακή επιχείρηση, εξελίχθηκε σε έναν διεθνή οργανισμό με τολμηρό όραμα: να αποτελέσει τον παγκόσμιο πρεσβευτή του μεσογειακού τρόπου ζωής. Η συνεργασία μας με τo Halcyon Equity Partners δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη· βασίζεται σε μια κοινή φιλοσοφία, κοινό πάθος και μια αυθεντική σύνδεση με τους ανθρώπους πίσω από το όραμα. Μαζί, δίνουμε ώθηση στην παγκόσμια επέκταση της ERGON, φέρνοντας τα αυθεντικά μεσογειακά μας προϊόντα, τα εμβληματικά Agoras και τα ξεχωριστά ξενοδοχειακά μας εγχειρήματα, ERGON Houses, σε εμβληματικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Το όνειρό μας είναι φιλόδοξο – να αναδείξουμε τον πλούτο της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας και δημιουργικότητας, μέσα από εμπειρίες αυθεντικές, με αξίες και ρίζες βαθιά συνδεδεμένες με την παράδοσή μας. Αυτή η συνεργασία μάς δίνει τη δύναμη και την ώθηση να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά – και ανυπομονώ για τη συνέχεια του ταξιδιού.», δήλωσε ο Θωμάς Δούζης, Συνιδρυτής και CEO του Ομίλου ERGON Foods.

Το Halcyon Equity Partners θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης της ERGON, προσφέροντας αναπτυξιακά κεφάλαια για το άνοιγμα νέων καταστημάτων ERGON Agoras και ERGON House σε Ελλάδα και εξωτερικό, με έμφαση στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην οργάνωση της διοικητικής δομής, και στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών που θα υποστηρίξουν τη μακροπρόθεσμη διεθνή ανάπτυξη και θα ανοίξουν νέες πηγές εσόδων.

Τόσο το Halcyon όσο και η ERGON παραμένουν προσηλωμένοι σε αρχές βιωσιμότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η ERGON έχει οικοδομήσει διαχρονικά σχέσεις με μικρούς Έλληνες παραγωγούς, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας και ηθικής προέλευσης προϊόντων. Η επένδυση του Halcyon αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την αποστολή, στηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και ενδυναμώνοντας τις πρωτοβουλίες του brand στον τομέα της βιωσιμότητας.

Θερμές ευχαριστίες στις Deloitte Greece, Grant Thornton Greece, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, Δικηγορική Εταιρεία Λαμπαδάριος και τον Παντελή Ρόκκο, για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση αυτής της συνεργασίας.

