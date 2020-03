Η ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και η προσφορά υψηλής στάθμης υπηρεσίας και λύσεων αποτελεί τη συνισταμένη όπου πατά η εντυπωσιακή πορεία μιας νέας εταιρίας στον κλάδο της πληροφορικής της BEWISE.

Τέσσερα στελέχη του κλάδου άφησαν τις μισθωτές τους δουλειές, πριν 18 μήνες έβαλαν κάτω ένα σχέδιο να ανάπτυξης, βρήκαν μια πρώτη χρηματοδότηση, απευθύνθηκαν στην αγορά και κατάφεραν σε 18 μήνες, να έχουν 162 πελάτες, περισσότερα από 280 ολοκληρωμένα έργα, να απασχολούν πλέον 38 άτομα προσωπικό και να οδεύουν ολοταχώς για τζίρο στα 3,2 εκατ. ευρώ το 2020

Μόλις τους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας της η εταιρία στο 2018 είχε τζίρο 400 χιλ. ευρώ, ενώ το 2019 ο τζίρος ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ. «Είναι αλήθεια πως ορισμένα από τα επιτεύγματα της εταιρείας σε μόλις 18 μήνες λειτουργίας, δεν τα περιμέναμε τόσο σύντομα» σημείωσε χτες σε συνάντηση με τα ΜΜΕ, ο Μενέλαος Μακρυγιάννης, CEO/Founder της BEWISE και συμπλήρωσε: «Το ξέραμε πως θα συμβούν, αλλά όχι στο χρόνο που ήρθαν. Ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα και σε κάθε στέλεχος ξεχωριστά. Δουλέψαμε έξυπνα και με στρατηγική. Οι στόχοι μας για τα επόμενα χρόνια είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στο εξωτερικό, η περαιτέρω εδραίωσή μας ως εταιρεία boutique IT υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη δικών μας αποκλειστικά λύσεων».

Ο ίδιος δηλώνει ότι σταδιακά οι επιχειρήσεις, ακόμη και οι μικρές, συνειδητοποιούν την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού, κάτι που για την εταιρία του αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης, καθώς προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Κάτι που σταδιακά τη φέρνει και σε αναζήτηση πελατών στο εξωτερικό.

Ήδη, μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο του 2019, λειτουργεί το γραφείο της στην Κύπρο το οποίο έχει ως χώρες ευθύνης τις: Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και βέβαια την Κύπρο, στην οποία ήδη έχουν υλοποιηθεί 10 έργα. Επίσης έχει πάρει έργα σε Σερβία, Μ. Βρετανία. Συνολικά έχει υλοποιήσει 24 έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, 3 στο εξωτερικό και συνολικά 35 έργα cybersecurity, τομέα που αποτελεί αιχμή δράσης για τη BEWISE.

Παράλληλα έχει ισχυρή παρουσία στο λιανεμπόριο, στη βιομηχανία, όπου ένεκα της νέας βιομηχανικής επανάστασης περιμένει ανάπτυξη όπως και στη ναυτιλία. Προσφέρει δε υπηρεσίες Cloud και IT Infrastructure, ανάλυσης δεδομένων κι έχει μεταξύ των πελατών της τις εξής εταιρίες: AHI CARRIER, AIRTRANS GROUP LTD, Alumil, Bernitsas Law, BIOLAND HOLDINGS, Bozikis, ENISA, Flexfin, Golden Union, Lapin House, L’Oréal Hellas, Mark Warner Greece, Media Markt, METRO CASH & CARRY, NIKO – HELM HELLAS, OKTABIT, Public, SAP LEGAL (A.S. PAPADIMITRIOU & PARTNERS LAW FIRM), Super Vero Serbia, Teleunicom, VECTOR BRANDS, Westnet Distribution, ZeniΘ, ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, και Νέα Οδός.

Με την έλευση δε της επιδημίας του κορονοϊού, έχει αρχίσει να φουλάρει μηχανές στο πεδίο των λύσεων τηλε - εργασίας και εξ αποστάσεως μάθησης. Ήδη όπως αναφέρθηκε χτες έχουν γίνει τα πρώτα έργα αλλά κι έχουν αυξηθεί τα αιτήματα π.χ. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια για ανάπτυξη λύσεων τηλεμάθησης.

Σημειώνεται ότι η BEWISE απασχολεί 32 μηχανικούς του σχήματος, οι οποίοι, που όπως αναφέρεται, έφεραν στην εταιρεία τις παρακάτω διακρίσεις: Gold Microsoft Partnership σε Data Analytics & Data Center, Cisco Premier Partner και Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization.

Γιώργος Αλεξάκης