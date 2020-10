Διοργανώθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία το διαδικτυακό φόρουμ «Δυτική Μακεδονία-Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες» από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και τη Συντονιστική Επιτροπή για το Σχέδιο Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί σημαντική τομή στον εθνικό ενεργειακό χάρτη και παράλληλα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Στοίχημα, μέσω αυτής της διαδικασίας, είναι η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας και σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον, θα ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς της οικονομίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των τοπικών κοινωνιών. Το φόρουμ αποσκοπεί στην προώθηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή, και προβλέπει μεταξύ άλλων, ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις στους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, και στους τομείς της ανάπτυξης έρευνας-τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αναβάθμιση).

Στο φόρουμ απεύθυναν χαιρετισμό οι κκ Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιώργος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Ο κος Βασίλης Αντωνιάδης, Managing Director and Senior Partner BCG, Regional Leader of Financial Institutions in CEMA και ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας, Principal, Head of Business Consulting, Grant Thornton, παρουσίασαν εναλλακτικές προτάσεις για τη μεταλιγνιτική εποχή, ενώ το σχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας - Μεγαλόπολης ανέπτυξαν οι κκ Κωστής Μουσουρούλης, Συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης & Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) και ο κος Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.

Ο κος Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρόεδρος του Enterprise Greece & Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή μετάβαση και την προσέλκυση επενδύσεων σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς στη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δήλωσε τα εξής: «Η απολιγνιτοποίηση δεν είναι κάτι καινούριο. Είχε ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μόνο που γινόταν με τρόπο ασύνταχτο και χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα επιταχύνεται για προφανείς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους και επιχειρείται να γίνει συντεταγμένα. Στόχος μας είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές και η δημιουργία θέσεων εργασίας και γι’ αυτό στηριζόμαστε –μεταξύ άλλων- στην υψηλή χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους –ύψους 5 δισ. ευρώ- και στα ειδικά φορολογικά κίνητρα για τα οποία σύντομα θα γίνει κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχουν τουλάχιστον 80 επενδυτικά σχέδια που θα αξιολογηθούν, εκ των οποίων έχουμε ξεχωρίσει τα 16 ως εμβληματικά. Αν εργαστούμε όλοι μαζί, η προσπάθειά μας στον τομέα των επενδύσεων θα έχει γρήγορα αποτελέσματα».

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δήλωσε τα εξής: Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έως το 2023 θα έχουν κλείσει όλες οι λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδας, πλην μίας. Όταν ελήφθη αυτή η απόφαση υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από ανθρώπους που θεώρησαν ότι αλλάζει ή και καταστρέφεται η ζωή τους. Αυτές οι αντιδράσεις είναι σίγουρα λανθασμένες και θα αποδείξουμε με τη δουλειά μας ότι οι άνθρωποι αυτοί αδίκως ανησυχούσαν και ότι είμαστε έτοιμοι να τους παρουσιάσουμε ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα αλλάξει τη ζωή τους και θα την κάνει καλύτερη.

Για να είμαστε δίκαιοι, η απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Μεταξύ 2010 – 2020, το ποσοστό ενέργειας παραγόμενο από λιγνίτη στην Ελλάδα, έπεσε κατά 50%. Χωρίς καμία κυβερνητική απόφαση, την επόμενη δεκαετία, ο λιγνίτης στην Ελλάδα θα έσβηνε, διότι πλέον ήταν ασύμφορος οικονομικά για τη ΔΕΗ και από ένα φτηνό καύσιμο, έγινε το πιο ακριβό καύσιμο. Αν το αφήναμε στη μοίρα του, απλώς θα έσβηναν τα εργοστάσια και ο κόσμος θα έμενε άνεργος. Με την απόφαση της κυβέρνησης η Ελλάδα από ουραγός, γίνεται πρωταγωνιστής και είναι η πρώτη χώρα που μπορεί να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκούς πόρους, εθνικούς πόρους, τραπεζικά δάνεια, όλα συντονισμένα σε ένα σκοπό. Τι δηλαδή; Τη μεταστροφή της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλοπόλεως με οικονομία στηριζόμενη στον άνθρακα, σε μία οικονομία βιώσιμη, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αγροτική παραγωγή, με έρευνα για την τεχνολογία.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε σε δημόσια διαβούλευση το master plan για το τι θα κάνουμε το 2021 και μετά και οι διαπραγματεύσεις μας με τις Ευρωπαϊκές αρχές συνεχίζονται με ομαλό ρυθμό ώστε από την 1η Ιανουαρίου του ’21 να εφαρμόσουμε αυτό το master plan που θα δώσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις στις λιγνιτικές περιοχές και θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, βελτιώνοντας και την ποιότητα της ζωής τους, καθόσον μία από τις παραμέτρους των λιγνιτικών εργασιών, είναι και η μεγάλη μόλυνση της ατμόσφαιρας και ειδικά του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, μία νέα εποχή ξεκινά, μια νέα εποχή για όλους, μία νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο κ. Κωστής Μουσουρούλης, Συντονιστής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης & Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee) δήλωσε τα εξής: ««Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης φιλοδοξεί να ανατρέψει κατεστημένα που δομήθηκαν, επί δεκαετίες, πάνω στη μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη, στην απόλυτη εστίαση στις σχετικές με αυτόν δραστηριότητες και στην παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την επόμενη ημέρα. Την ανατροπή αυτή επιβάλλουν λόγοι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί και, ως εκ τούτου, λόγοι που σχετίζονται με τους ανθρώπους και την ποιότητα ζωής τους. Αυτούς εμπιστευόμαστε και στη δική τους συμβολή υπολογίζουμε. Προχωράμε ΓΙΑ τους κατοίκους ΜΕ τους κατοίκους. Με μέτρα οικονομικής πολιτικής και με εξασφάλιση ισχυρής χρηματοδότησης για την προσέλκυση επενδύσεων. Με προβλέψεις για αποκατάσταση των εδαφών και για χωροταξικό σχεδιασμό. Με ένα στρατηγικό, ολοκληρωμένο και αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θέσαμε σε διαβούλευση. Για εμάς το πρόθεμα συν - συνεργασία, συναντίληψη, συμμετοχή, συλλογικότητα και συναίνεση - αποτελεί το μεγάλο μας συν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το επιχειρηματικό φόρουμ. Προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο το επενδυτικό ενδιαφέρον «συναντιέται» με τις αρχές, τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του Σχεδίου, με στόχο να το εμπλουτίσουμε σε όλα τα επίπεδα και τις πτυχές του. Ελπίζω η πρότασή μου για την ενεργοποίηση του Entreprise Greece στις περιοχές μετάβασης να πάρει σάρκα και οστά. Γιατί μας χρειάζονται μηχανισμοί προσέλκυσης, υποδοχής και υποστήριξης των επενδυτών, από τη σύλληψη έως και την ολοκλήρωση της επένδυσης, και απλούστευση των προϋποθέσεων πρόσβασης όχι μόνο στα κίνητρα αλλά και στα επιχειρηματικά πάρκα που θα αναπτυχθούν στα αποκατεστημένα εδάφη. Ευχαριστώ θερμά τoν Οργανισμό Enterprise Greece για τη συμβολή του».

Ο κος Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρόεδρος Enterprise Greece, & Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας ΥΠΕΞ, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή σημαντική πρωτοβουλία, μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω πως ο οργανισμός Enterprise Greece, είναι παρών και έτοιμος να αναλάβει σειρά εξειδικευμένων δράσεων, συμπληρωματικών προς το «μαστερπλάν», για την υποστήριξη των επιχειρήσεων των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που έχουν να κάνουν τόσο με την ανάπτυξη και προώθηση των επενδυτικών τους σχεδίων καθώς και με την αποτελεσματική προβολή και ενδυνάμωση των εξαγωγών τους.»