Στον «κυκλώνα» του εγκλωβισμένου στη Διώρυγα του Σουέζ containership βρίσκεται η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς έχει «μπλοκαριστεί» το διεθνές εμπόριο, ενώ η επιχείρηση αποκόλλησής του από το σημείο αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες.

To μήκους 400 μέτρων, βάρους 200.000 τόνων και χωρητικότητας 20.388 TEUs, Ever Given προσάραξε την Τρίτη, καθώς έπλεε βόρεια μέσω της Διώρυγας με κατεύθυνση από την Κίνα προς την Ολλανδία. H Evergreen με έδρα το Ταϊβάν διαχειρίζεται το πλοίο, το οποίο είναι ιδιοκτησίας της ιαπωνικής Shoei Kisen.

Όπως λέει στο Reporter ο επικεφαλής αναλυτής ναυτιλίας της BIMCO, Peter Sand, «πρόκειται για μία υπόθεση σε εξέλιξη. Το πλοίο παραμένει προσαραγμένο, ενώ επτά ρυμουλκά και δύο βυθοκόροι προσπαθούν να το καταστήσουν ξανά λειτουργικό. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ultra large containership, το οποίο έχει "κολλήσει" στις όχθες του Καναλιού. Η επανεκκίνηση των διελεύσεων δε θα είναι εφικτή πριν την Κυριακή ή τη Δευτέρα».

Σύμφωνα με τον κ. Sand, το περιστατικό επιδρά σε όλους τους ναυτιλιακούς κλάδους, ενώ «επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις στη στεριά, οι οποίες βασίζονται στην παραλαβή φορτίων εγκαίρως. Οι ιμάντες μεταφορών θα σταματήσουν κάποια στιγμή». Ο ίδιος εξηγεί ότι σύντομα «θα δούμε πλοία να αλλάζουν πορεία από απόσταση, προκειμένου να αποφύγουν τις μεγάλες καθυστερήσεις στη Διώρυγα».

Το γράφημα της BIMCO για τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στο σημείο:

Τεράστια ζημιά στο διεθνές εμπόριο

Περίπου το 12% του διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω της Διώρυγας, η οποία συνδέει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και προσφέρει τη συντομότερη θαλάσσια σύνδεση ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Με βάση τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (International Chamber of Shipping), φορτία αξίας 3 δισ. δολαρίων διασχίζουν καθημερινά το θαλάσσιο αυτό πέρασμα, ενώ το Bloomberg μεταδίδει ότι τα περισσότερα από 140 πλοία τα οποία είναι στην αναμονή, μεταφέρουν πετρέλαιο και αγαθά αξίας 10 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, το World Shipping Council (WSC), ο εκπρόσωπος των διαχειριστών containerships, σημειώνει ότι η μέγιστη χωρητικότητα του Καναλιού είναι 106 πλοία ημερησίως. Συνεπώς αν το πέρασμα έκλεινε για μία ημέρα, η «ουρά» των πλοίων θα εξαφανιζόταν κατά την πρώτη ημέρα επανεκκίνησης. Αν παρέμενε κλειστό για δύο ημέρες, θα χρειάζονταν δύο επιπλέον 24ωρα, μετά την επανεκκίνηση για να μηδενιστεί η συμφόρηση. Πρόκειται, δηλαδή, για μία κατάσταση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Γιώργος Γεωργίου