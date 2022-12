Η Κομισιόν εκταμίευσε πάνω από 6,5 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη μέσω της τελικής πράξης στο πλαίσιο του SURE, του μέσου που σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

Με τη σημερινή (16/12) ένατη και τελευταία πληρωμή, το SURE έχει παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή συνολικού ύψους 98,4 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη. Στο πλαίσιο των σημερινών πράξεων, η Βουλγαρία έλαβε 460 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 29 εκατ. ευρώ, η Τσεχία 2,5 δισ. ευρώ, η Ελλάδα 900 εκατ. ευρώ, η Κροατία 550 εκατ. ευρώ, η Λιθουανία 142 εκατ. ευρώ, η Λετονία 167 εκατ. ευρώ, η Πολωνία 1,5 δισ. ευρώ και η Πορτογαλία 300 εκατ. ευρώ. Και τα εννέα κράτη μέλη είχαν ήδη λάβει χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του SURE.

Τα εκταμιευθέντα δάνεια θα χρηματοδοτήσουν προγενέστερες δαπάνες για μέτρα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλα παρόμοια μέτρα, μεταξύ άλλων για τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και ορισμένα μέτρα για την υγεία. Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στην προστασία της απασχόλησης και στη στήριξη του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Το SURE βοήθησε επιτυχώς τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας το 2020 και στήριξε την ταχεία ανάκαμψη το 2021. Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το SURE δείχνει ότι το μέσο στήριξε περίπου 31,5 εκατομμύρια άτομα και 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις το 2020, καθώς και 9 εκατομμύρια άτομα και περισσότερες από 800 000 επιχειρήσεις το 2021. Τον Ιούνιο του 2021 το SURE κέρδισε το βραβείο χρηστής διαχείρισης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2021 στην κατηγορία παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη. Η περίοδος διαθεσιμότητας του μέσου SURE λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι σημερινές εκταμιεύσεις χρηματοδοτήθηκαν από την έκδοση την περασμένη εβδομάδα κοινωνικών ομολόγων EU SURE ύψους 6,548 δισ. ευρώ από την Επιτροπή, τα οποία στηρίχθηκαν ικανοποιητικά από επενδυτές κατά την τελευταία περίοδο του τρέχοντος έτους.