Στη Βαρσοβία μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη 3/4) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για να παραστεί στο άτυπο συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων & Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διοργανώνει η Πολωνία.

Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το σχέδιο ReArm Europe και η κατάσταση στην Ουκρανία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μεταβεί στο Λονδίνο, όπου θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μαζί με το παιδί», με θέμα: «Our Future matters: Protecting children in crisis situations. From struggle to strength».

Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτα.

Τέλος, μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας θα παραβρεθεί στην Τελετή Υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών και του Imperial War Museum του Λονδίνου.

