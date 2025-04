Τσίπρας-Harvard Kennedy School: Τρεις άξονες για επανάκαμψη των προοδευτικών δυνάμεων

Για «Το μέλλον των προοδευτικών δυνάμεων σε έναν Κόσμο σε Κρίση» μίλησε στο Harvard Kennedy School, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων «Διπλωματικοί διάλογοι» που συντονίστηκε από τον καθηγητή Daniel Ζiblatt και συνδιοργανώθηκε με το Center for European Studies, το Institute of Politics και το Center for Public Leadership.