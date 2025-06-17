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Αlpha Bank: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο ΧΑ από τις 30 Ιουνίου
Αναλύσεις
18:05 - 17 Ιουν 2025

Αlpha Bank: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο ΧΑ από τις 30 Ιουνίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., (εφεξής η «Alpha Holdings»ή «Εταιρεία») 100% μητρική της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Τράπεζα» ή η «Alpha Bank») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια:

(α) της από 30.04.2025 απόφασης της Aυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των μετοχών της Alpha Bank,

(β) της από 12.06.2025 απόφασης της Aυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 καθώς και τα άρθρα 7-21 και 140 του ν. 4601/2019 (η «Αντίστροφη Συγχώνευση» ή «Συγχώνευση»),

(γ) της από 13.06.2025 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. περί της κατ’ αρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3371/2005 και τις παραγράφους 3.1.15.3 και 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως ορίζεται κατωτέρω) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(δ) της από 16.06.2025 έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενημερωτικού δελτίου της Τράπεζας (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με

(i) την αρχική εισαγωγή των υφιστάμενων 51.979.992.461 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,09 εκάστη (οι «Αρχικές Μετοχές») σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α. χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης και

(ii) την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των νέων 2.315.124.036 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,29 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης (η «Εισαγωγή») και (ε) της ανακοίνωσης της Τράπεζας για την διάθεση στο επενδυτικό κοινό του εγκριθέντος Ενημερωτικού Δελτίου,

την Τρίτη 17.06.2025 οι Αρχικές Μετοχές της Τράπεζας εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6 του Κανονισμού του Χ.Α., κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. Η Συγχώνευση έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Alpha Holdings της 23.06.2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 27.06.2025.

Περαιτέρω η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 30 Ιουνίου 2025.

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