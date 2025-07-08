Μέρισμα-ρεκόρ διανέμει ο ΟΛΠ – Στα €1,92 ανά μετοχή

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. διενεργήθηκε σήμερα με επιτυχία, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και με ποσοστό απαρτίας 83,56%. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για τα απτά αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή της στρατηγικής της ΟΛΠ Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι εγκρίθηκαν, κατά ευρεία πλειοψηφία, όλα τα θέματα της συνέλευσης, μεταξύ των οποίων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και η Διανομή Μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (από 01.01.2024 έως 31.12.2024). Το ποσό του μερίσματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ., ανήλθε σε μεικτό ποσό ύψους 1,92 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 43,7% σε σχέση με το έτος 2023.

Ειδικότερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2024 διαμορφώνονται ως εξής: Τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε €230,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση ποσού €11,1 εκατ. ή ποσοστό 5,0%, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2023 (€ 219,8 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €112,9 εκατ. έναντι €96,2 εκατ. της χρήσης 2023, σημειώνοντας αύξηση 17,4%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €87,5 εκατ., αυξημένα κατά 30,8% σε σχέση με τα €66,8 εκατ. της χρήσης του 2023.

Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη συνιστούν τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της ΟΛΠ Α.Ε., τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ.LIN Ji, ο οποίος προήδρευσε της Γενικής Συνελεύσεως, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και προς τη Διοίκηση και το προσωπικό για την αδιάκοπη αφοσίωση και το έργο τους και όπως σχολίασε:

«Η σταθερά ανοδική πορεία της ΟΛΠ Α.Ε., όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, αντανακλά την επιτυχία της στρατηγικής μας για την ουσιαστική αναβάθμιση του λιμένα Πειραιά. Οι στοχευμένες επιλογές μας ως προς τη λειτουργία και τη διοίκηση του λιμένα ενισχύουν τη θέση του Πειραιά ως κομβικού διαμετακομιστικού και εμπορικού κόμβου στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η δέσμευσή μας στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει ακλόνητη. Επενδύουμε σε δράσεις με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία, το περιβάλλον

και την τοπική ανάπτυξη, χτίζοντας ένα λιμάνι με ανθεκτικότητα, συνέπεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.»

Μετά την ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Διοίκηση της Εταιρείας βράβευσε τους κ. Γιάννη Μώραλη, Δήμαρχο Πειραιά, και κ. Νίκο Αρβανίτη, σε ένδειξη τιμής για την πολύτιμη και μακροχρόνια συνεισφορά τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς.