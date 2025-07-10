Τέμπη, Μεταναστευτικό, Ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης... επιστρατεύει τον Τσίπρα - Η στάση Ανδρουλάκη

Σε μία περίοδο δύσκολη για την κυβέρνηση με προανακριτική για τα Τέμπη, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβασμένο πληθωρισμό και προβλήματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σπεύδει να βάλει στο πολιτικό κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα.

Η επιλογή δεν μπορεί, ασφαλώς να είναι τυχαία, την ώρα που υπάρχουν φυσικά ενδείξεις πως ο πρώην πρωθυπουργός προετοιμάζει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η επέτειος των 10 χρόνων από το δημοψήφισμα ήταν μία καλή αφορμή για την κυβέρνηση της ΝΔ να... υπενθυμίσει το 2015. Ανακοινώσεις, δηλώσεις και αφιερώματα σε εφημερίδες και κανάλια «έπαιξαν» το περασμένο Σαββατοκύριακο, με την πλευρά Τσίπρα να αντιδρά με επίκληση των πρακτικών από το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος.

Πριν καλά - καλά κάτσει ο κουρνιαχτός από αυτό το debate για το πρόσφατο παρελθόν, ήρθε έξαρση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη να «ξεβολέψει» την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να προσέλθει στη Βουλή για να ανακοινώσει μέτρα «αναχαίτισης» των ροών και ταυτόχρονα να εξαπολύσει νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός επέλεξε να αφιερώσει αρκετό χρόνο στον προκάτοχό του: «Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστα όσα άκουσα από τον κ. Τσίπρα, που ζητά απεγνωσμένα να ξεπλυθεί από τον ολέθριο ρόλο του. Και κάποια γνωστά κέντρα πρόθυμα πλυντήρια μιας από τις πιο μαύρες εποχές της πρόσφατης Ιστορίας. Η Ιστορία όμως είναι αμείλικτη και η επέτειος του δημοψηφίσματος του '15 θα θυμίζει στους πολίτες πόσο κόστισε η ζαριά του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι μνήμες που κάνουν ακόμα πιο εξοργιστική την ετεροχρονισμένη απόπειρα ενός πολιτικού να λανσάρει μια ωραιοποιημένη εικόνα του εαυτού του. Πώς γίνεται να ισχυρίζεται ότι το δημοψήφισμα-παρωδία έγινε τάχα για να σώσει τη χώρα; Και τώρα, πού είναι τα νταούλια άραγε να παίζουν για να χορεύουν οι αγορές;»

Συνεχίζοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «η πρώτη φορά Αριστερά δεν ξεγέλασε τους Ευρωπαίους, τους Έλληνες ξεγέλασε. Πρωταγωνιστής ένα πρόσωπο που ως πρωθυπουργός πήγε πίσω την πατρίδα του, ως αρχηγός, καταδικάστηκε 5 φορές στις εκλογές, ως απλός βουλευτής έχει μηδενική κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Άδικος ο κόπος, όσα νέα λογότυπα κι αν σχεδιάσουν και όσα ονόματα κι αν του αλλάξουν. Εκτός από τα πρακτικά των αρχηγών, υπάρχουν και τα πρακτικά των πολιτών στην κάλπη. Αυτή η κυβέρνηση, παρά τα λάθη, μπορεί να οδηγήσει τον τόπο μπροστά. Κάποια ΜΜΕ μπορεί να προτιμούν έναν πρωθυπουργό όμηρο των δικών τους πιέσεων. Δέκα χρόνια μετά και μετά τα προβλήματα, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Οι πολίτες έχουν ελαφρυνθεί από 72 φόρους, δημιουργήθηκαν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Η Ευρώπη αναγνωρίζει πια και την πρόοδο στο Κράτος Δικαίου, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Έλληνες, ένα είναι βέβαιο, δεν ζητούν να γευτούν ληγμένα προϊόντα του παρελθόντος».

Όπως ηταν φυσικό ο Αλέξη Τσίπρας απάντησε αιχμηρά στα παραπάνω με μία δήλωση που ανέβασε στα social media: «Σήμερα στη Βουλή ακούσαμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το συντομότερο ανέκδοτο: ότι τον πολεμάνε τα συμφέροντα. Θα ήταν πολύ αστείο όλο αυτό, αν δεν ήταν κωμικοτραγικό.

Πριν από έξι χρόνια παρέλαβε μια χώρα έξω από τα μνημόνια της χρεοκοπίας, με 37 δισ. ευρώ “μαξιλάρι” στα δημόσια ταμεία, με ρυθμισμένο το δυσβάσταχτο χρέος της και αποκατεστημένη τη διεθνή της αξιοπιστία. Και κατάφερε σήμερα, παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διαχειρίστηκε, να την μετατρέψει εκ νέου σε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Που εισπράττει χλεύη ακόμη και από τους πολέμαρχους της Λιβύης, ενώ η σχέση της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφορά σχεδόν αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αυτήν την καταστροφική πορεία για τη χώρα, δεν μπορεί πλέον να την κρύψει πίσω από τους μύθους που κατασκεύασε για το παρελθόν. Ούτε πίσω από τα εκατοντάδες εκατομμύρια που μοίρασε προεκλογικά για να εξασφαλίσει την εκλογική του νίκη. Μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις. Και κάτι τελευταίο: Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;»

Προφανώς, η κόντρα Μητσοτάκη - Τσίπρα έρχεται από το παρελθόν, αλλά μοιάζει να έχει και μέλλον.

Στο μεταξύ, πάντως, ο νυν πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αιχμηρές αναφορές τόσο στο μεταναστευτικό, όσο, όμως και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ο πρωθυπουργός «προσπέρασε» στην ομιλία του.

Βέβαια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν άφησε ασχολίαστο και το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να επιλέγει τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα επειδή θεωρεί ότι τον βολεύει για να τροφοδοτήσει την πόλωση στο πολιτικό τοπίο.

«Αν νομίζετε ότι θα πάμε στις εκλογές με δίλημμα ‘με διχασμό και Πινόκιο ή με τον κ. Μητσοτάκη;’, κάνετε λάθος», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης που βλέπει Μητσοτάκη και Τσίπρα να προσπαθούν να τον παραγκωνίσουν.

Πάντως, το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και πηγές του κόμματος τονίζουν πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν στον κ. Μητσοτάκη να αποπροσανατολίσει την κουβέντα. Θα επιμείνουν επίσης και σε άλλα σημαντικά ζήτηματα της επικαιρότητας, όπως η ακρίβεια, η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και οι απευθείας αναθέσεις για τις οποίες μάλιστα κατέθεσε σχετική τροπολογία.