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Πιέσεις στις τιμές πετρελαίου λόγω των δασμών Τραμπ - Άνοδος για φυσικό αέριο, χρυσό και χαλκό
Εμπορεύματα
13:24 - 10 Ιουλ 2025

Πιέσεις στις τιμές πετρελαίου λόγω των δασμών Τραμπ - Άνοδος για φυσικό αέριο, χρυσό και χαλκό

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση την Πέμπτη 10/7, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις πιθανές επιπτώσεις των δασμών που σχεδιάζει να επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Την Τετάρτη 9/7, ο Τραμπ απείλησε τη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, με τιμωρητικό δασμό 50% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, έπειτα από δημόσια αντιπαράθεση με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδια για δασμούς σε χαλκό, ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ η κυβέρνησή του απέστειλε σχετικές επιστολές στις Φιλιππίνες, το Ιράκ και άλλες χώρες, προσθέτοντας στις δεκάδες επιστολές που είχαν σταλεί νωρίτερα την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και ισχυρών προμηθευτών των ΗΠΑ, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Πέμπτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 23 σεντς ή 0,38%, στα 69,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έχει απώλειες 0,54%, στα 68,01 δολάρια το βαρέλι.

Η ιστορική τάση του Τραμπ να υπαναχωρεί από την επιβολή δασμών έχει οδηγήσει την αγορά να αντιδρά με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε τέτοιες ανακοινώσεις, δήλωσε ο Χάρι Τσιλινγκιριάν, επικεφαλής έρευνας της Onyx Capital Group. «Οι περισσότεροι υιοθετούν στάση αναμονής, λόγω της απρόβλεπτης φύσης της πολιτικής και της ευελιξίας που δείχνει η κυβέρνηση στο ζήτημα των δασμών», πρόσθεσε.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν ανήσυχοι για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν οι δασμοί Τραμπ, με μόνο «λίγους» αξιωματούχους της Fed στη συνεδρίαση της 17-18 Ιουνίου να εκφράζουν την άποψη ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να μειωθούν εντός του μήνα, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Τα υψηλότερα επιτόκια καθιστούν τον δανεισμό πιο ακριβό και μειώνουν τη ζήτηση για πετρέλαιο. «Μέχρι στιγμής φέτος, η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 0,97 εκατ. βαρέλια την ημέρα, σε συμφωνία με την πρόβλεψή μας για 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως», αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.

Επιπλέον, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η πρόσφατη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής που ανακοινώθηκε από τον OPEC+ θα μεταφραστεί σε πραγματική αύξηση της παραγωγής, καθώς ορισμένα μέλη υπερβαίνουν ήδη τις ποσοστώσεις τους, ανέφερε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σάικαμορ. «Και άλλα, όπως η Ρωσία, αδυνατούν να καλύψουν τους στόχους λόγω ζημιών στις πετρελαϊκές τους υποδομές», συμπλήρωσε.

Οι παραγωγοί πετρελαίου του OPEC+ αναμένεται να εγκρίνουν μία ακόμη μεγάλη αύξηση παραγωγής για τον Σεπτέμβριο, καθώς ολοκληρώνεται η άρση των εθελοντικών περικοπών από οκτώ μέλη και η μετάβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε μεγαλύτερη ποσόστωση.

Ωστόσο, την πτώση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε η υποχώρηση του δολαρίου κατά την ασιατική συνεδρίαση της Πέμπτης, σύμφωνα με τον ανώτερο αναλυτή της OANDA, Κέλβιν Γουόνγκ. Ένα πιο αδύναμο δολάριο ενισχύει τις τιμές πετρελαίου, καθώς καθιστά φθηνότερες τις αγορές για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων υποχώρησαν. Η ζήτηση για βενζίνη αυξήθηκε κατά 6%, φθάνοντας τα 9,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Τέλος, σύμφωνα με σημείωμα της JP Morgan προς πελάτες, οι παγκόσμιες ημερήσιες πτήσεις ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 107.600 τις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιουλίου - αριθμός ρεκόρ -, ενώ οι πτήσεις στην Κίνα έφθασαν σε υψηλό πέντε μηνών και οι δραστηριότητες λιμένων και μεταφορών δείχνουν «συνεχιζόμενη επέκταση» των εμπορικών δραστηριοτήτων σε σχέση με πέρυσι.

Άνοδος για το φυσικό αέριο – Ανακάμπτει ο χρυσός

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης (10/7), το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται με άνοδο κατά 2,043% στα 35,005 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού μετά το ιστορικό χαμηλό εβδομάδας εχθές, σήμερα, παρουσιάζει άνοδο κατά 0,34% στα 3.332,56 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κινείται ανοδικά 0,63% στα 36,862 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός εμφανίζει μεγάλη άνοδο της τάξης του 2,0% και βρίσκεται στα 5,5958 δολάρια η ουγγιά, μια μέρα μετά την απόφαση Τραμπ για επιβολή δασμών 50% στις εισαγωγές του.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ελαφριά αποδυναμωμένο 0,06% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,173 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,17% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3609 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8619 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 13:28
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