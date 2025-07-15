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Lavipharm: Εισάγει προς διαπραγμάτευση 352.524 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές
Αναλύσεις
18:29 - 15 Ιουλ 2025

Lavipharm: Εισάγει προς διαπραγμάτευση 352.524 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον όρο 6.3.1. της Απόφασης υπ’ αριθμόν 27 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 26.05.2023, αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») σε συγκεκριμένα στελέχη του προσωπικού της Εταιρείας, η υλοποίηση του οποίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 ν. 4548/2018.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 26.05.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 13.07.2023 απόφασή του προέβη στην περιγραφή του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, επεσήμανε ότι η διάρκειά του έχει οριστεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και καθόρισε τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα» ή το “Stock Award Plan”). Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφασή του όρισε ότι στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν δύο (2) ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και συγκεκριμένα, ο Chief Operating Officer, και ήδη από τις 09.07.2024, Deputy CEO και ο Chief Financial Officer.

Προς υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 03.07.2025 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (€105.757,20) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την έκδοση των Νέων Μετοχών, ήτοι τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (352.524) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη. Συνεπεία της εν λόγω αύξησης, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε πενήντα εκατομμύρια επτακόσιες δεκατρείς χιλιάδες εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτά (€50.713.068,30), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (169.043.561) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Oι Νέες Μετοχές διατέθηκαν συνολικά σε 2 ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, και συγκεκριμένα στον Chief Operating Officer, και ήδη από τις 09.07.2024, Deputy CEO και τον Chief Financial Officer της Εταιρείας. Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»).

Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή του εδαφίου η’ της παραγράφου 5, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., καθώς η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο και έχει δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, σχετικό Έντυπο Παροχής Πληροφοριών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των Νέων Μετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διάθεσης.

Την 08.07.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5425109, η με αρ. Πρωτ. 3662805ΑΠ/08-07-2025 (ΑΔΑ: 91Α846ΝΛΣΞ-54Κ) Απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

To Χ.Α. με την από 15.07.2025 απόφασή του ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 352.524 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17.07.2025, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 352.524 νέων μετοχών στο Χ.Α. με ονομαστική αξία €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α., ως ισχύουν.

Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων

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