Φάμελλος: Η κυβέρνηση απαξιώνει την Αμυντική Βιομηχανία – Πλήγμα για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια

«Η απαξίωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και η παραγωγική παρακμή της, που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποτελούν απειλή και για την ελληνική οικονομία αλλά και για την εθνική ασφάλεια», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

«Η υποβάθμιση ειδικότερα των ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα), οδηγεί στην έλλειψη παραγωγής ακόμα και αναγκαίων για τη χώρα πυρομαχικών, ενώ παράλληλα παραχωρούνται υποδομές και τεχνογνωσία των ΕΑΣ σε ιδιωτικά συμφέροντα του εξωτερικού», είπε ακόμη ο κ. Φάμελλος, ενώ προσέθεσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διεκδικεί και δεσμεύεται για δυνατή Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, ενίσχυση και δημόσιο χαρακτήρα των ΕΑΣ και στήριξη των εργαζομένων με καθαρές πλήρεις θέσεις εργασίας».

«Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η απαξίωση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη του 2021 για τη μεταφορά από τον Υμηττό στο Λαύριο, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία και οδήγησε τα ΕΑΣ μεθοδικά σε παραγωγική αδράνεια, εκχωρώντας πλήρως την περιουσία τους, την τεχνογνωσία τους ακόμα και τους πελάτες τους, σε μία ιδιωτική εταιρεία του εξωτερικού, χωρίς ούτε τις απαραίτητες διαφανείς διαδικασίες των κανόνων του ανταγωνισμού», ανάφερε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη, τόνισε: «Είναι σκανδαλώδες ότι έχουμε διακόψει την παραγωγή απαραίτητων πυρομαχικών για τη χώρα. Είναι σκανδαλώδες ότι απαξιώθηκε εξοπλισμός και στελέχη, είναι σκανδαλώδες ότι μένουν κλειστές γραμμές παραγωγής, που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν ακόμα και ανάγκες και ευκαιρίες της διεθνούς αγοράς. Είναι απαράδεκτο το ότι υπάρχει μείωση προσωπικού.

Είναι σκάνδαλο η ΝΔ μέσω των ΕΑΣ να χαρίζει την περιουσία, τον εξοπλισμό, την τεχνογωνσία και τον ελληνικό στρατό ως σίγουρο πελάτη σε μία σλοβακική εταιρεία και μάλιστα σχεδόν δωρεάν. Και επιπλέον είναι μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας το να είναι η χώρα εξαρτημένη και να έχει έλλειψη πυρομαχικών!.

Αυτό το οποίο εξελίσσεται, με την εξελισσόμενη χαριστική παραχώρηση των ΕΑΣ στην σλοβακική MSM είναι ένα νέο μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο. Και η ελληνική κοινωνία είναι πολύ ευαισθητοποιημένη με τα οικονομικά σκάνδαλα το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το να χάνεται περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που εξυπηρετεί τον ελληνικό στρατό και συνδέεται με την εθνική ασφάλεια είναι διπλό σκάνδαλο. Και είναι ακόμη ένα σκάνδαλο του κ. Μητσοτάκη.

Για το θέμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη προχωρήσει και σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, καταθέτοντας ερώτηση στις 9 Ιουλίου για το θέμα. Είμαστε αντίθετοι με την παραχώρηση και της περιουσίας και της τεχνογνωσίας των ΕΑΣ στη σλοβακική εταιρία και γιατί αφήνει στον αέρα τους εργαζόμενους. Εκχωρούνται κρίσιμα πεδία παραγωγής και τεχνογνωσίας, με δυσμενείς όρους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα περί διαφάνειας, σκοπιμότητας και εθνικού συμφέροντος».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συμπλήρωσε ότι «για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία. Έχουμε καταθέσει την πρότασή μας για υφυπουργείο Αμυντικής Βιομηχανίας και για το ότι πρέπει σε κάθε αμυντική συμφωνία της χώρας να υπάρχει πρόβλεψη για την ελληνική αμυντική βιομηχανία».

Επίσης, επανέλαβε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κατά της συμφωνίας ReArm EU και της οικονομίας του πολέμου στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι στις αμυντικές συμφωνίες της Ευρώπης θα έπρεπε να έχουν ρόλο οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες να είναι παρούσες. «Αντίθετα, έχει κεντρικό ρόλο στη συζήτηση η Τουρκία, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, διατηρώντας και το casus belli και την κατοχή της Κύπρου».

Στο πλευρό των εργαζομένων ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε, επίσης, ότι το κόμμα στέκεται διαχρονικά και με συνέπεια στο πλευρό των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμους συνοδοιπόρους για την ανασυγκρότηση και τον δημόσιο χαρακτήρα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το Σωματείο των ΕΑΣ ο πρόεδρος του ΔΣ, Γεράρδης Βίκτωρ, ο Γραμματέας, Τσάκωνας Παναγιώτης και ο Καλλονιάτης Αρχόντιος.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχε ο βουλευτής Ευβοίας και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας, Συμεών Κεδίκογλου, το μέλος της ΠΓ, Γιώργος Μπαλάφας και οι Καρκανεβάτος Αποστόλης (πρώην Δ/νων Σύμβουλος ΕΑΣ) και Σαράντης Γιάννης (πρώην γραμματέας ΕΑΣ).