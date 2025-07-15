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Flexopack: Αποχωρεί ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Αναστάσιος Λυμπερόπουλος – Τον αντικαθιστά ο Ευάγγελος Διονυσόπουλος
Επιχειρήσεις
18:15 - 15 Ιουλ 2025

Flexopack: Αποχωρεί ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Αναστάσιος Λυμπερόπουλος – Τον αντικαθιστά ο Ευάγγελος Διονυσόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού (και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του  596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014), γνωστοποιεί, ότι ο κ. Αναστάσιος Λυμπερόπουλος , Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και  του Ομίλου (Group CFO) , αποχωρεί από τα καθήκοντα και το αξίωμά  του λόγω πλήρωσης  στο πρόσωπό του των κριτηρίων  και προϋποθέσεων για την συνταξιοδότησή του.

Ο κ. Λυμπερόπουλος άσκησε με υποδειγματικό τρόπο , επαγγελματισμό , απαράμιλλο ήθος, υπευθυνότητα και ακεραιότητα τα ως άνω καθήκοντά του αδιαλείπτως από τον Ιανουάριο του έτους 1997 μέχρι και σήμερα , συμβάλλοντας και αυτός αποφασιστικά και ενεργά στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τον κ. Λυμπερόπουλο για την πολύτιμη συνεισφορά του και εκφράζει την ειλικρινή αναγνώριση και βαθειά εκτίμησή της για την πολυετή, υποδειγματική και άκρως επιτυχημένη εκτέλεση των καθηκόντων του. Η αποχώρησή του κληροδοτεί στην Εταιρεία μια παρακαταθήκη γνώσης, ακεραιότητας και ήθους, που θα παραμένει ενεργή στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας.

Ο κ. Λυμπερόπουλος αποχωρεί από τα καθήκοντά του την 15.07.2025. Τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CFO) αναλαμβάνει από την ως άνω ημερομηνία και εφεξής ο κ. Ζώης Ζαβερδινός , ο οποίος από το 2016 κατέχει το αξίωμα του Διευθυντή (Προϊστάμενου) Λογιστηρίου της Εταιρείας. Ο κ. Ζαβερδινός αποτελεί το καταλληλότερο πρόσωπο για την πλήρωση της ως άνω θέσεως , καθώς διαθέτει το αναγκαίο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, επαγγελματική εμπειρία, εμβριθή γνώση των εταιρικών υποθέσεων και επίσης απόλυτη και πλήρη εξοικείωση με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας και του Ομίλου.

Τέλος, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης του Διευθυντή (Προϊσταμένου) του Λογιστηρίου της Εταιρείας αναλαμβάνει από την ως άνω ημερομηνία (15.07.2025) ο κ. Ευάγγελος Διονυσόπουλος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας ευχαριστεί για ακόμη μια φορά τον κ. Αναστάσιο Λυμπερόπουλο για την ως άνω πολυετή συνεισφορά του , ενώ παράλληλα εύχεται μια επιτυχημένη πορεία στους κ.κ Ζώη Ζαβερδινό και Ευάγγελο Διονυσόπουλο στα νέα τους καθήκοντα.

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