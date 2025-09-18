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Όμιλος Eurohold: Αύξηση των εσόδων κατά 22,4% το α&#039; εξάμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:52 - 18 Σεπ 2025

Όμιλος Eurohold: Αύξηση των εσόδων κατά 22,4% το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Eurohold αύξησε τα έσοδά της κατά 22,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 802 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, βελτίωσε σημαντικά τους δείκτες κερδοφορίας της στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για την περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 111 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα τετραπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 37,3 εκατ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις ενεργειακές δραστηριότητες, που αποτελούν μεγάλο μέρος των εργασιών του ομίλου, ανήλθαν σε 659 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, τα έσοδα και το EBITDA από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 8,9% και 52,3% αντίστοιχα, φτάνοντας τα 146 εκατ. ευρώ και τα 6,3 εκατ. ευρώ.

Η Euroins Insurance Group, στην οποία ανήκει η Euroins Ελλάδος, αποτελεί βασικό κομμάτι του ομίλου Eurohold και έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή, με παρουσία σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η Euroins Ελλάδος αξιοποιεί τη στρατηγική υποστήριξη και τους πόρους του ομίλου για να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της.

Το χρηματοοικονομικό και επενδυτικό τμήμα του ομίλου κατέγραψε αύξηση εσόδων και θετικά αποτελέσματα. Η Eurohold δραστηριοποιείται στους τομείς ενέργειας και ασφάλισης μέσω των εταιρειών Electrohold Group και Euroins Insurance Group (EIG), ενώ παρέχει χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της Euro-Finance.

Η κυρία Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια Euroins Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Eurohold για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποτελούν απόδειξη της συνετής στρατηγικής και της δυναμικής ανάπτυξης που επιτυγχάνει ο όμιλος σε όλη την περιοχή. Η Euroins Ελλάδος παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξιόπιστων και καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων, αξιοποιώντας την υποστήριξη και τις δυνατότητες που προσφέρει η μητρική Eurohold, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και την ανάπτυξη».

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