ElvalHalcor: Νέα τιμή-στόχος €6,50 και ισχυρό επενδυτικό story από την Pantelakis Securities

Η Pantelakis Securities αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ElvalHalcor στα 6,50 ευρώ από 4,65 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «αγοράς». Η νέα αποτίμηση αντιστοιχεί σε δυνητικό περιθώριο ανόδου περίπου 31% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 4,98 ευρώ, με βάση υπολογισμούς που στηρίζονται σε WACC 8,6% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 1%.

Στις εκτιμήσεις των αναλυτών, η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ τοποθετείται στα 4,70 ευρώ ανά μετοχή, με αποτέλεσμα την έκδοση περίπου 53 εκατ. νέων μετοχών και τη διαμόρφωση του συνολικού αριθμού τους κοντά στα 428 εκατ.

Η έκτακτη γενική συνέλευση έχει οριστεί για τις 9 Ιουλίου, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα προνομιακής συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το free float εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 26%.

Στρατηγικής σημασίας η ΑΜΚ

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αύξηση κεφαλαίου δεν αντιμετωπίζεται ως παράγοντας απομείωσης αξίας, αλλά ως εργαλείο χρηματοδότησης του επόμενου σταδίου ανάπτυξης της εταιρείας. Αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της κερδοφορίας, στη μείωση του δανεισμού και στη σημαντική ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών μετά το 2030.

Επενδυτικό πρόγραμμα και αναπτυξιακή φάση

Η ElvalHalcor εισέρχεται, σύμφωνα με τους αναλυτές, στη σημαντικότερη επενδυτική της περίοδο, υλοποιώντας πρόγραμμα άνω των 850 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026–2030. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα κατά περίπου 29% και θα ενισχύσει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στην παραγωγή.

Η μετάβαση αυτή περιγράφεται ως αλλαγή φάσης για τον όμιλο, από σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών σε περίοδο έντονης διαρθρωτικής ανάπτυξης, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 454 εκατ. ευρώ έως το 2031, έναντι 236 εκατ. ευρώ το 2025.

Παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας

Η προβλεπόμενη άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας αποδίδεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρώτον, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά περίπου 29%, που θα επιτρέψει υψηλότερες πωλήσεις σε ευρωπαϊκές αγορές με περιορισμένη προσφορά.

Δεύτερον, στην ενισχυμένη αξιοποίηση ανακυκλωμένου σκραπ, με την επεξεργασία να αυξάνεται από περίπου 204 χιλ. τόνους σε 375 χιλ. τόνους. Το ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει από 32% σε 45% στο αλουμίνιο και από 45% σε 47% στον χαλκό, μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

Τρίτον, στη βελτίωση της λειτουργικής μόχλευσης, καθώς η υψηλότερη παραγωγή θα επιτρέψει καλύτερη απορρόφηση σταθερών δαπανών και αξιοποίηση προηγούμενων επενδύσεων, όπως το θερμό έλαστρο tandem.

Διαφοροποίηση μεταξύ αλουμινίου και χαλκού

Στον τομέα του αλουμινίου, η ισχυρότερη ώθηση αναμένεται από νέες παραγωγικές μονάδες, όπως το χυτήριο του 2029 και το νέο ψυχρό ελαστήριο του 2031, που εκτιμάται ότι θα δώσουν σημαντική επιτάχυνση στην κερδοφορία.

Αντίθετα, στον κλάδο του χαλκού η βελτίωση αναμένεται νωρίτερα, από το 2027, με ενίσχυση της χρήσης ανακυκλωμένου υλικού και ευνοϊκότερες συνθήκες τιμολόγησης του σκραπ σε σχέση με το LME. Η νέα επένδυση στη SofiaMed εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την επεξεργασία φθηνότερων πρώτων υλών και τη βελτίωση των περιθωρίων.

Προοπτικές κερδοφορίας

Με βάση τις εκτιμήσεις, τα προσαρμοσμένα EBITDA αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τα 236 εκατ. ευρώ το 2025, στα 350–400 εκατ. ευρώ έως το 2029 και να προσεγγίσουν τα 425–475 εκατ. ευρώ το 2031.