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Βρεττού (CrediaBank): Νέο επιχειρησιακό σχέδιο και ρεκόρ εκταμιεύσεων στο α’ εξάμηνο 2025
Αναλύσεις
11:43 - 29 Σεπ 2025

Βρεττού (CrediaBank): Νέο επιχειρησιακό σχέδιο και ρεκόρ εκταμιεύσεων στο α’ εξάμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Με νέο επιχειρησιακό σχέδιο και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις συνεχίζει η CrediaBank, όπως ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, Ελένη Βρεττού, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2025. «Συνεχίζουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό για κάτι που φάνταζε ακατόρθωτο πριν από λίγο καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τράπεζα προχωρά στην αναμόρφωση του επιχειρησιακού της πλάνου για Ελλάδα και Μάλτα, με στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας. Το σχέδιο αναμένεται να είναι έτοιμο έως το τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα ανακοινωθούν οι νέοι στόχοι τόσο για την ελληνική όσο και για τη μαλτέζικη αγορά.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται το rebranding σε όλο το δίκτυο των 65 καταστημάτων, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του business plan.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογική αναβάθμιση, με στόχο την ενίσχυση του digital banking, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η σημασία της φυσικής παρουσίας των καταστημάτων, όπως υπογράμμισε η κα. Βρεττού.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 10,4%, απορροφώντας τα εμπροσθοβαρή κόστη αναδιάρθρωσης από τη συγχώνευση και την αυξανόμενη πιστωτική επέκταση.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) ανήλθε στο 17,3%.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ήταν στο 58%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε στο 221% τον Ιούνιο 2025.

Οι εκταμιεύσεις δανείων στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έφτασαν τα 1,6 δισ. ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου 2,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για την τράπεζα.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 542 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς άνω του 10% στις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η CrediaBank συνεχίζει να διατηρεί χαμηλό δείκτη NPE (κάτω από 3%), στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ισολογισμού της, ενώ εμφανίζει ισχυρό προφίλ ρευστότητας, που ενισχύει τη θέση της στην ελληνική και διεθνή τραπεζική αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 11:47
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