Fraport Greece: 17 νέα πυροσβεστικά οχήματα για ενίσχυση της ασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, ενισχύει τον στόλο της με την προσθήκη 16 νέων πυροσβεστικών οχημάτων Rosenbauer 6X6 τύπου Buffalo και ενός τύπου Panther, τα οποία διατίθενται πλέον στα περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείρισή της.

Συγκεκριμένα, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» απέκτησε πρόσφατα το Rosenbauer Panther 6X6, το πρώτο του είδους του σε αεροδρόμιο της Fraport Greece. Πρόκειται για όχημα τελευταίας τεχνολογίας με κορυφαίες επιχειρησιακές επιδόσεις, το οποίο ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες πυρόσβεσης και διάσωσης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ποιοτική αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων.

Παράλληλα, το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης απέκτησε και 2 νέα Rosenbauer τύπου Buffalo 6X6, ενώ άλλα 11 αεροδρόμια θα εφοδιαστούν με αντίστοιχα οχήματα. Πρόκειται για υπερσύγχρονα οχήματα διπλής καμπίνας, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις πλέον απαιτητικές συνθήκες επιχειρήσεων. Διαθέτουν πλήρη ατομικό εξοπλισμό προστασίας για το προσωπικό και θυρίδες με σύγχρονα μέσα κατάσβεσης και διάσωσης. Με τις τεχνολογικές τους δυνατότητες, προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη σε περιπτώσεις αεροπορικών ατυχημάτων αλλά και άμεσης επέμβασης εντός των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων.

Μέσω αυτής της σημαντικής επένδυσης, η Fraport Greece εδραιώνει την προτεραιότητά της στην ασφάλεια και την ποιότητα εξυπηρέτησης, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα προστασίας για τους επιβάτες, το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται.

Ο κ. Παναγιώτης Σπυράτος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Fraport Greece, δήλωσε: «Με την παραλαβή των 17 νέων πυροσβεστικών οχημάτων ενισχύουμε ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αεροδρομίων μας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες πυρόσβεσης και διάσωσης με έναν στόλο που πλέον θα απαριθμεί τα 61 οχήματα. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη επένδυση, αλλά μέρος ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου που εφαρμόζουμε με συνέπεια στα 14 αεροδρόμια που διαχειριζόμαστε. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μέσα από ασκήσεις και προσομοιώσεις κάθε κλίμακας, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ετοιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους μας σε όλα τα αεροδρόμια, αφού η αφοσίωσή τους, το πάθος και η απαράμιλλη προσφορά τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφαλούς μετακίνησης εκατομμυρίων επιβατών κάθε χρόνο. Χάρη στη συλλογική τους προσπάθεια, οι επενδύσεις μας αποκτούν πραγματική αξία, μετατρέποντας τα αεροδρόμια σε σύγχρονες πύλες εισόδου που υπηρετούν με συνέπεια τον ελληνικό τουρισμό και την κοινωνία. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται φυσικά σε στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μαζί λειτουργούμε ως ενιαία ομάδα με κοινό στόχο: την ασφάλεια, την προστασία και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας».