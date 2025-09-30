Space Hellas: Διατήρηση EBITDA στα €9,3 εκατ. και μείωση συνολικού δανεισμού κατά 9% το πρώτο εξάμηνο

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος Space Hellas διατήρησε σταθερή πορεία, παρά τις προκλήσεις στην αγορά, παρουσιάζοντας σταθερή λειτουργική κερδοφορία και αύξηση των μεικτών κερδών. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α' εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε € 72,0 εκ., έναντι € 78,9 εκ. το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 8,9%. Στον αντίποδα, τα μεικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε € 16,7 εκ. έναντι € 15,7 εκ. το Α' εξάμηνο του 2024, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε σε € 9,3 εκ. όπως και το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,2 εκ. το Α' εξάμηνο του 2025 έναντι € 2,1 εκ. το Α εξάμηνο 2024 και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 1,5 εκ. το Α' εξάμηνο του 2025 έναντι € 1,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μητρική εταιρεία

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 56,8 εκ. το Α' εξάμηνο του 2025, έναντι € 66,5 εκ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 14,6% ενώ το EBITDA ανήλθε σε € 6,7 εκ. έναντι € 6,5 εκ. την ίδια περίοδο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α' εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,5 εκ. το 2024 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1,9 εκ. έναντι € 2,1 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 14,8% και 7,7% αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάστηκαν θετικές κατά € 9,2 εκ. και διοχετεύτηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, σε μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου κατά € 7 εκ. ευρώ ή 9%. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -2,9 εκ. και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € -9 εκ. αποτυπώνοντας την μείωση του συνολικού δανεισμού του Ομίλου.

Για το τέλος του έτους η διοίκηση του Ομίλου στοχεύει, όπως έχει ήδη επικοινωνηθεί, σε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας μετά φόρων, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού δανεισμού. Ο κύκλος εργασιών του δευτέρου εξαμήνου αναμένεται αυξημένος, όπως παραδοσιακά συμβαίνει, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Space Hellas, κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Ο Όμιλος Space Hellas επί σειρά ετών έχει ενισχύσει τη θέση του στην αγορά και υλοποιεί σημαντικά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας με ορίζοντα υλοποίησης που επεκτείνεται πέραν και του 2026. Παράλληλα, διεκδικεί νέα έργα και δραστηριότητες αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εταιρειών του Ομίλου, SingularLogic, SenseOne, Web-IQ, AgroApps και Mobics, διαμορφώνοντας προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη και υπεραξίες. Οι προοπτικές για το Β’ εξάμηνο του έτους ακολουθούν τις τάσεις των προηγούμενων ετών στα επίπεδα τζίρου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της κερδοφορίας, που δεν αποτυπώθηκε στο Α’ εξάμηνο».