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Όμιλος Γλάρος: Η νέα επένδυση των €100 εκατ. σε έτοιμα γεύματα και το στίγμα στην χαρτοποιεία
Αναλύσεις
20:39 - 30 Σεπ 2025

Όμιλος Γλάρος: Η νέα επένδυση των €100 εκατ. σε έτοιμα γεύματα και το στίγμα στην χαρτοποιεία

Γιώργος Αλεξάκης
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Ο Όμιλος Γλάρος κατέγραψε σημαντικές επιδόσεις το 2024 με βάση τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, πέρυσι ο όμιλος εμφάνισε συνολικά έσοδα περίπου 142 εκατ. ευρώ. Ανά δραστηριότητα η Γλάρος ΑΒΕΕ (χαρτικά) εμφάνισε πωλήσεις 71,9 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 12,584 εκατ. ευρώ (περιθώριο 17,5%). Παρά τη σταθερότητα του τζίρου, τα περιθώρια υποχώρησαν λόγω αυξημένου κόστους.

Η Meat House ΜΑΕ (κρέας) πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων στα 41,028 εκατ. ευρώ (+26%), με χαμηλή καθαρή κερδοφορία 731 χιλ. ευρώ (1,8%), ενώ η Baker Master ΑΒΕΕ (ζύμη), εμφάνισε έσοδα 28,190 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 973 χιλ. ευρώ (3,5%), από 846.000 ευρώ το 2023.

Όπως αναφέρεται, η εικόνα δείχνει έναν όμιλο που διατηρεί ισχυρή βάση στα χαρτικά, ενισχύεται σε τρόφιμα αλλά κινείται με περιορισμένα περιθώρια κέρδους στις νέες δραστηριότητες.

Ο Όμιλος ταυτόχρονα προχωρά στη δημιουργία του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη. Η μονάδα, που αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2026, θα έχει δυναμικότητα 250.000 μερίδων την ημέρα και θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, το 2024, ο Όμιλος Γλάρος ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής γευμάτων «ΑΥΡΑ ΜΑΕ», με Όραμα την εξαγωγή γνήσιων ελληνικών παραδοσιακών φαγητών σε όλο τον κόσμο και έχει ήδη αρχίσει τις εργασίες για την ανέγερση του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη.

Το νέο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής, θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 250.000 μερίδων την ημέρα, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 Εργαζομένους, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος της θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2026.

Η ιστορία

Να σημειωθεί ότι, ο Όμιλος Γλάρος, που αποτελείται από τις εταιρείες “ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ”, “MEAT HOUSE ΜΑΕ” και “BAKER MASTER ΑΒΕΕ”, δημιουργήθηκε, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση, με σκοπό να προσφέρει στην ελληνική αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές.

Η ανάγκη αυτή αναδείχθηκε μέσα από την καθημερινή επαφή με τους Πελάτες των Καταστημάτων του Ομίλου Σκλαβενίτης, τα οποία απορροφούν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής των εταιρειών του Ομίλου Γλάρος. Μετά από 20 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, ο Όμιλος Γλάρος έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τα προϊόντα του αποτελούν σταθερή επιλογή για εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά.

Η χαρτοποιία «ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ»

Η χαρτοποιία «ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ», με βάση πηγές της εταιρείας, ιδρύθηκε το 2004, από τον αείμνηστο Σπύρο Σκλαβενίτη, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου εξακολουθεί να λειτουργεί έως και σήμερα. Βασικό κίνητρο για την ίδρυσή της ήταν η ανάγκη να εξασφαλιστούν στην ελληνική αγορά χαρτικά υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή, καθώς η ιστορική ελληνική χαρτοποιία «Softex» είχε εξαγοραστεί από ξένα συμφέροντα και είχε μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην Ιταλία, με σημαντικά αυξημένο κόστος παραγωγής. Δεδομένου ότι η Ελλάδα κινδύνευε να βρεθεί χωρίς εγχώρια μονάδα επεξεργασίας χαρτιού, η οικογένεια Σκλαβενίτη αποφάσισε να επενδύσει σε νέες εγκαταστάσεις και να προσφέρει εργασία σε απολυμένους Εργαζομένους της «Softex».

Στα πρώτα βήματά της, η «ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ» απασχολούσε 15 Εργαζομένους, στεγαζόταν σε εγκαταστάσεις 3.600 τ.μ., παρήγε ετησίως 454.000 κιβώτια χαρτικών προϊόντων (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα) και είχε πωλήσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ. Σήμερα, απασχολεί 81 Εργαζομένους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 13.000 τ.μ., παράγει 4.000.000 κιβώτια ετησίως και οι πωλήσεις αγγίζουν τα 71,5 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος Γλάρος

Όπως αναφέρεται, η εταιρεία «ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ», προκειμένου να προσφέρει στους καταναλωτές και άλλες κατηγορίες προϊόντων άριστης ποιότητας σε χαμηλές τιμές, επέκτεινε τη δραστηριότητά της στη βιομηχανία τροφίμων. Συγκεκριμένα, το 2011 η “ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ” εξαγόρασε τη βιομηχανία προϊόντων ζύμης “BAKER MASTER ΑΒΕΕ”, ενώ το 2016 ίδρυσε τη “MEAT HOUSE ΜΑΕ”, η οποία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία κρέατος.

Συνοπτικά, τα οικονομικά στοιχεία των τριών εταιρειών του Ομίλου Γλάρος, αποτυπώνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

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Με σταθερή πορεία 20 ετών και δέσμευση στην άριστη σχέση ποιότητας – τιμής, ο Όμιλος Γλάρος συνεχίζει να επενδύει και να αναπτύσσεται, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και βιομηχανία.

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