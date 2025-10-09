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Στα €560 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot
Αναλύσεις
17:47 - 09 Οκτ 2025

Στα €560 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Intralot

Reporter.gr Newsroom
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Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική της βάση και το επενδυτικό της δυναμικό. Μετά την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2025, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €560,3 εκατ., διαιρούμενο σε 1,87 δισ. κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 30.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28.08.2025 (η «Αύξηση»), και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 08.10.2025, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €560.340.808,20 διαιρούμενο σε 1.867.802.694 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία».

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