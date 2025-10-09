Λαγκάρντ για υποψηφιότητα της για τη Γαλλική προεδρία: Πρέπει να είσαι τρέλος για να το κάνεις

Σε μια ξεκάθαρη δήλωση που «κλείνει» σενάρια πολιτικής καριέρας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε ότι δεν θα ήθελε,μετά την λήξη της θητείας της στην ΕΚΤ τον Οκτώβριο του 2027, να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast του Collège Leaders in Finance, όταν ρωτήθηκε εάν θα ενδιαφερόταν για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, η Λαγκάρντ τόνισε: «Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου».

Παρά τα δημοσιεύματα που την εμπλέκουν με σενάρια υποψηφιότητας στη Γαλλία, η ίδια διευκρίνισε ότι η απάντησή της δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να υπηρετήσει τη χώρα της, αλλά τόνισε ότι η προεδρία της Δημοκρατίας είναι «μια εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να την κάνεις».