Λαγκάρντ για υποψηφιότητα της για τη Γαλλική προεδρία: Πρέπει να είσαι τρέλος για να το κάνεις

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε podcast του Collège Leaders in Finance, όταν ρωτήθηκε εάν θα ενδιαφερόταν για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, η Λαγκάρντ τόνισε: «Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου».
Παρά τα δημοσιεύματα που την εμπλέκουν με σενάρια υποψηφιότητας στη Γαλλία, η ίδια διευκρίνισε ότι η απάντησή της δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμεί να υπηρετήσει τη χώρα της, αλλά τόνισε ότι η προεδρία της Δημοκρατίας είναι «μια εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να την κάνεις».