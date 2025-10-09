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Συνάντηση ΕΑΣΕ - Πιερρακάκη: Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Οικονομία
17:41 - 09 Οκτ 2025

Συνάντηση ΕΑΣΕ - Πιερρακάκη: Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και η Ομάδα Θεσμικού Ρόλου είχαν συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, κατά την οποία συζητήθηκαν προοπτικές και πεδία συνεργασίας που αφορούν την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, με στόχο τη βελτίωση των διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ΜΑΔΚΑΕΣ).

Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν ιδέες για κοινές δράσεις στους εξής βασικούς άξονες:

1. Υιοθέτηση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στη λειτουργία της ΜΑΔΚΑΕΣ.

2. Αξιοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών διαχείρισης και εποπτείας, εμπνευσμένων από τη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική.

3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης διοικητικών στελεχών.

4. Διερεύνηση τρόπων υποστήριξης της ΜΑΔΚΑΕΣ στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της

5. Ομογενοποίηση διαδικασιών και κανονισμών στις εταιρείες που εποπτεύονται από τη ΜΑΔΚΑΕΣ, προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια και διαφάνεια στη λειτουργία τους.

Στο επόμενο διάστημα, εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας μέσα από κοινές ομάδες εργασίας, θεματικές συναντήσεις και ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και την ενίσχυση της θεσμικής διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της ΕΑΣΕ ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας και φορέα προώθησης της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας του ανώτατου μάνατζμεντ προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Δήλωση του Προέδρου της ΕΑΣΕ, κ. Γιάννη Παπαχρήστου: «Η συνάντηση της ΕΑΣΕ με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χτίζοντας εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ της Πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μέσα από τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από τον χώρο του ανώτατου μάνατζμεντ, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση των ικανοτήτων ηγεσίας στη χώρα μας, καθώς και στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της οικονομίας συνολικά. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με προοπτική να λειτουργήσει ουσιαστικά, με απτά αποτελέσματα για όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες».

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