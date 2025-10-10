Η Σουηδία επενδύει $370 εκατ. σε αμυντικά συστήματα για drones

Η Σουηδία σκοπεύει να επενδύσει 3,5 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (περίπου 367 εκατομμύρια δολάρια) στην ενίσχυση των μέσων της για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, επικαλούμενος την αυξανόμενη απειλή από παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

«Τα πρόσφατα περιστατικά παραβιάσεων και εμφανίσεων drones αποτελούν μια ξεκάθαρη υπενθύμιση ότι οι εναέριες απειλές αποτελούν όλο και πιο ουσιαστικό μέρος του σύγχρονου πολέμου. Οφείλουμε να έχουμε δυνατότητες άμυνας απέναντί τους», ανέφερε ο υπουργός Πολ Τζόνσον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Σουηδία σχεδιάζει να αποκτήσει αντι-drone συστήματα για την κατάρριψη εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, να εγκαταστήσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και να αναπτύξει μη επανδρωμένα καταδιωκτικά drones σε αεροπορικές βάσεις της χώρας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ενίσχυσης της άμυνας.

Το τελευταίο διάστημα, η ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία έχει επηρεαστεί από πολλαπλές εμφανίσεις drones, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για ενδεχόμενες υβριδικές επιθέσεις, πιθανώς με στόχο ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτά τα περιστατικά.