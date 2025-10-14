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ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη ΓΔ στις 2065 μονάδες
Αναλύσεις
10:06 - 14 Οκτ 2025

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη ΓΔ στις 2065 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,09% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2087,17 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 253,3 εκ. ευρώ.  

Οι αγοραστές αποπειράθηκαν στο ξεκίνημα να οδηγήσουν τον ΓΔ ψηλότερα και λίγο μετά τις 11πμ ο ΓΔ κατέγραψε το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2118 μονάδων.

Όμως, στη συνέχεια οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με ρευστοποιήσεις τραπεζών κυρίως, με το ΓΔ να καταγράφει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2085 μονάδων λίγο πριν τις 4.30μμ., με τη μεταβλητότητα να φτάνει τις 34 μονάδες.

Στις δημοπρασίες, καταγράφηκε το ελαφρά βελτιωμένο κλείσιμο.

Την ίδια ώρα, η εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών ήταν μικτή με τον δείκτης DAX να κινείται ανοδικά αλλά το δείκτη CAC να υποχωρεί.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,37%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (- 2,44%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,96%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,90%), η Helleniq Energy (-2,70%), η ΜΟΗ (-1,61%), ο ΟΤΕ (-1,18%), η Cenergy (-2,20%) και η Optima (-1,55%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,65%), η ΕΕΕ (+0,72%), η Κύπρου (+1,75%), ο Σαράντης (+1,97%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+7,06%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 33 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 80 εκείνων που υποχώρησαν.

Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο – σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή – ότι ο απόηχος της αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού θα έφθανε και στην Ελληνική αγορά.

Ο Γ.Δ. υποχώρησε μέχρι τις 2085 μονάδες και η πλησιέστερη ισχυρή στήριξη η εντοπίζεται στις 2065 μονάδες. Η ανάκαμψη της Wall Street μετά το sell-off λόγω της αλλαγής στάσης του Τραμπ απέναντι στην Κίνα, είναι πιθανό να ευεργετήσει και άλλες αγορές.

Επιχειρηματικά νέα

ONYX: Διαγράφηκαν οι μετοχές από την ΕΝ.Α, ξεκίνησε σήμερα η εισαγωγή στην Κύρια Αγορά στις 13/10 (στο -1,6%).

Συνένωση-μαμούθ ΟΠΑΠ με Allwyn δημιουργεί παγκόσμιο κολοσσό €16 δισ. ευρώ. Η προτεινόμενη συναλλαγή αφορά συνδυασμό μετοχών μεταξύ του ΟΠAΠ και της Allwyn, με τη νέα ενοποιημένη εταιρεία να είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλη διεθνή αγορά (dual listing). Βάσει των όρων της πρότασης, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠAΠ θα κατέχουν το 21,5% της ενοποιημένης οντότητας και οι μέτοχοι της Allwyn θα κατέχουν το 78,5%, βάσει της σχετικής άσκησης αποτίμησης. Δικαίωμα εξόδου για τους μετχ. του ΟΠΑΠ που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Eurobank: Deal με Fairfax για εξαγορά της Eurolife αντί €813 εκ. Σχέδιο συμφωνίας με τη Fairfax για εξαγορά του 80% της δραστηριότητας Ζωής της ασφαλιστικής. Η Fairfax αποκτά το 45% της ERB Ασφαλιστικής στην Κύπρο έναντι 59 εκατ. ευρώ.

Ideal: Επενδύει 41 εκατ. ευρώ η Oak Hill. Η OHA άσκησε σχετική option αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο εταιρικό «όχημα» (CV) στο 25%. Διατηρεί δικαίωμα συνεπένδυσης έως και 200 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης διετίας

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