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ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εγκρίθηκε προσωρινό μέρισμα €0,50 για το 2025 – Πότε θα καταβληθεί
Αναλύσεις
09:46 - 17 Οκτ 2025

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εγκρίθηκε προσωρινό μέρισμα €0,50 για το 2025 – Πότε θα καταβληθεί

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συναλλαγών πώλησης των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της 16ης Οκτωβρίου 2025 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μικτού προσωρινού μερίσματος 0,50 ευρώ (€0,50) ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2025.

Το μικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε 174.096.002,50 ευρώ (€174.096.002,50) προ της παρακράτησης φόρου και αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,50 ευρώ (€0,50) ανά μετοχή. Το προσωρινό μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 0,475 ευρώ (€0,475) ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές δε δικαιούνται καταβολής μερίσματος, κατά συνέπεια, τόσο το μικτό, όσο και το καθαρό ανά μετοχή μέρισμα, θα προσαυξηθούν κατά το ποσόν που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date).

Από την Δευτέρα, 22.12.2025 (ex-dividend date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 23.12.2025 (record date).

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 31.12.2025 (payment date), από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.» ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ALPHA BANK AE.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι: α) το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και β) μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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