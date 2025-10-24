ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Εγγύτερο σημείο αντίστασης του ΓΔ οι 2043 μονάδες
Αναλύσεις
10:25 - 24 Οκτ 2025

ΧΑ: Εγγύτερο σημείο αντίστασης του ΓΔ οι 2043 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 0,22% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2038,38 μονάδες.  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 209,3 εκ. ευρώ (4η συνεχόμενη).

Αγοραστές και πωλητές επιδόθηκαν σε αψιμαχίες με τοπρόσημο του ΓΔ να εναλλάσσεται ως τις 1μμ περίπου. Όμως, στη συνέχεια οι αγοραστές ανέκτησαν την υπεροπλία με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2044 μονάδες με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να διενεργείται λίγο χαμηλότερα, με οδηγό-έκπληξη την μετοχής της ΕΥΔΑΠ και άλλους δεικτοβαρείς τίτλους (ΜΟΗ, Cenergy, Κύπρου).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,246% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πλαγιοκαθοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,11%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-2,96%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+2,10%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+4,48%), η ΜΟΗ (+3,24%), η Cenergy (+3,12%), η Κύπρου (+2,31%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,66%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,17%), η ΕΕΕ (+0,76%) αλλά και η Foodlink (+22,66%), ο ΟΛΠ (+5,16%) και η Performance Technologies (+4,07%) από τις λοιπές μετοχές, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η Helleniq Energy παρά την κατά 3% άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-1,96%), ο Ελλάκτωρ (-2,05%) και ο ΟΠΑΠ (-1,19%). Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν.

Σε πλήρη εξέλιξη το αισιόδοξο σενάριο με το Γ.Δ. να υπερβαίνει το όριο των 2031 μονάδων που μετατρέπεται στην εγγύτερη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Με την υπέρβαση των 2043 μονάδων, εγγύτερο σημείο αντίστασης, να αποτελεί τον επόμενο άθλο, ολοκληρώνοντας 5 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και αυξάνοντας την πιθανότητα για ένα ακόμη ανοδικό μήνα.

Επιχειρηματικά Νέα

ΕΕΕ: περιθώριο ανόδου άνω του 16% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής της βλέπει η Eurobank Equities. Διατηρεί σύσταση hold και τιμή-στόχο στα 46 ευρώ.

Alpha Bank: η UBS επανέρχεται με θετική ματιά επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «Αγορά», με την τιμή-στόχο στα €4 ανά μετοχή.

Eurobank: Η συμφωνία της με τη Fairfax για την απόκτηση του 80% της Eurolife Life Insurance ενισχύει τη θέση της τράπεζας ως του πιο κερδοφόρου και αποδοτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. H J.P.Morgan διατηρεί τη σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο τα €4,1.

Cenergy: νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 15,4 από 13,5 ευρώ δίνει η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση outperform.

Intralot: Τριπλή αναβάθμιση από τη Fitch μετά την εξαγορά της Bally's. Ο οίκος βλέπει υψηλή λειτουργική κερδοφορία και περιθώρια για δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Alpha: μεγάλη υπερκάλυψη, πάνω από έξι φορές, καταγράφηκε στην έκδοση. Άντληση έως 500 εκατ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση διάρκειας έξι ετών.

METLΕN- Κορεάτικη HRE: υπογράφουν στρατηγική συμφωνία για διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Φ/Β έργων στη Νότια Κορέα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42 MW.

Σαράντης: Σταθερές πωλήσεις στο 9μηνο στα €448,5 εκ., αύξηση 7,9% στα EBITDA στα €68 εκ. αυξημένα κατά 7,9%, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 15,2% υψηλότερα κατά 122 μονάδες βάσης. Κέρδη π.φ. στα €50,3 εκ. (+10,9%).

Ασφαλιστική παραγωγή, Ιαν. – Αύγουστος, E.A.E.E.: στα €3,895 δισ., +4,8%, με τις ασφαλίσεις ζημιών να αυξάνουν κατά 9,1% στα €2,07 δις.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 10:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης
Επιχειρήσεις

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών
Οικονομία

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ