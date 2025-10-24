ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη με ώθηση από τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
10:04 - 24 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη με ώθηση από τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εντελώς διαφορετική η χρηματιστηριακή εβδομάδα που διανύουμε (ΓΔ +2,6%, τετραήμερο ανοδικό σερί) σε σχέση με την προηγούμενη (ΓΔ -5,6% πενθήμερο πτωτικό σερί) με τις διαφοροποιήσεις, πέρα των τιμών, να έχουν να κάνουν και με τον συγκριτικά υψηλότερο τζίρο την πτωτική εβδομάδα (μ.ο. 320 εκ.) σε σχέση με την τρέχουσα (μ.ο. 230 εκ.).  

ΟΠΑΠ και Metlen που βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο «στόχαστρο» των πωλητών βρίσκονται πλέον σε φάση ανάκαμψης, ενώ – όπως μας έχει συνηθίσει – ο τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που έχει δώσει το έναυσμα της ανοδικής κίνησης (ΔΤΡ +3,4% στην εβδομάδα).

Βρισκόμαστε μόλις 5 συνεδριάσεις για την λήξη και του Οκτωβρίου, με τον ΓΔ να κινείται σε οριακά θετικό έδαφος σε μηνιαία βάση (ΓΔ +0,2%) σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ιστορικού ρεκόρ προς τον 12ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, έχοντας για την ώρα και την υποστήριξη των διεθνών αγορών – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ – που κινούνται σε ιστορικά επίπεδα.

Κρίσιμος παράγοντας για την αγορά τα μεγέθη ενεαμήνου των εισηγμένων που ξεκίνησαν χθες (23/10) τις ανακοινώσεις (ΣΑΡ), με τις τράπεζες να παίρνουν την σκυτάλη από την επόμενη εβδομάδα, μαζί με σημαντικές εταιρίες του FTSE.

Στα θετικά της αγοράς η αντίδραση των δύο μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και μεγάλης στάθμισης στον ΓΔ (συνολικά >10%) της ΕΕΕ και του ΤΙΤΑΝ που έδειξαν ισχυρά αντανακλαστικά, όταν μπήκαν στην λεγόμενη bear market zone (38.30 για την ΕΕΕ και 34,40 για τον ΤΙΤΑΝ), ενώ παραμένει σε αυτό το καθεστώς η μετοχή της Metlen (όριο 45,60).

Οι επενδυτές πάντως καλύπτουν με χαρακτηριστική άνεση τις νέες ομολογιακές εκδόσεις των εισηγμένων, με τελευταίο παράδειγμα αυτό της Alpha Bank και του 6ετούς διάρκειας ομολόγου, ύψους 500 εκ. ευρώ, με υπερκάλυψη 6χ και τελικό επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από το αρχικώς εκτιμώμενο (3,12%).

Η τεχνική εικόνα που μεταβάλλεται διαρκώς τον Οκτώβριο δείχνει ότι υπάρχει νευρικότητα στην αγορά – εξού και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα – με το κρίσιμο για τον μήνα επίπεδο να ορίζεται στην ζώνη των 2030 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 10:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης
Επιχειρήσεις

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών
Οικονομία

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.
Ανακοινώσεις

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ