Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη με ώθηση από τις τράπεζες

Εντελώς διαφορετική η χρηματιστηριακή εβδομάδα που διανύουμε (ΓΔ +2,6%, τετραήμερο ανοδικό σερί) σε σχέση με την προηγούμενη (ΓΔ -5,6% πενθήμερο πτωτικό σερί) με τις διαφοροποιήσεις, πέρα των τιμών, να έχουν να κάνουν και με τον συγκριτικά υψηλότερο τζίρο την πτωτική εβδομάδα (μ.ο. 320 εκ.) σε σχέση με την τρέχουσα (μ.ο. 230 εκ.).

ΟΠΑΠ και Metlen που βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο «στόχαστρο» των πωλητών βρίσκονται πλέον σε φάση ανάκαμψης, ενώ – όπως μας έχει συνηθίσει – ο τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που έχει δώσει το έναυσμα της ανοδικής κίνησης (ΔΤΡ +3,4% στην εβδομάδα).

Βρισκόμαστε μόλις 5 συνεδριάσεις για την λήξη και του Οκτωβρίου, με τον ΓΔ να κινείται σε οριακά θετικό έδαφος σε μηνιαία βάση (ΓΔ +0,2%) σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ιστορικού ρεκόρ προς τον 12ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, έχοντας για την ώρα και την υποστήριξη των διεθνών αγορών – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ – που κινούνται σε ιστορικά επίπεδα.

Κρίσιμος παράγοντας για την αγορά τα μεγέθη ενεαμήνου των εισηγμένων που ξεκίνησαν χθες (23/10) τις ανακοινώσεις (ΣΑΡ), με τις τράπεζες να παίρνουν την σκυτάλη από την επόμενη εβδομάδα, μαζί με σημαντικές εταιρίες του FTSE.

Στα θετικά της αγοράς η αντίδραση των δύο μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης και μεγάλης στάθμισης στον ΓΔ (συνολικά >10%) της ΕΕΕ και του ΤΙΤΑΝ που έδειξαν ισχυρά αντανακλαστικά, όταν μπήκαν στην λεγόμενη bear market zone (38.30 για την ΕΕΕ και 34,40 για τον ΤΙΤΑΝ), ενώ παραμένει σε αυτό το καθεστώς η μετοχή της Metlen (όριο 45,60).

Οι επενδυτές πάντως καλύπτουν με χαρακτηριστική άνεση τις νέες ομολογιακές εκδόσεις των εισηγμένων, με τελευταίο παράδειγμα αυτό της Alpha Bank και του 6ετούς διάρκειας ομολόγου, ύψους 500 εκ. ευρώ, με υπερκάλυψη 6χ και τελικό επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από το αρχικώς εκτιμώμενο (3,12%).

Η τεχνική εικόνα που μεταβάλλεται διαρκώς τον Οκτώβριο δείχνει ότι υπάρχει νευρικότητα στην αγορά – εξού και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα – με το κρίσιμο για τον μήνα επίπεδο να ορίζεται στην ζώνη των 2030 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης