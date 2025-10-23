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H ΜΕΤLEN και η HRE υπογράφουν εμβληματική συμφωνία για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:24 - 23 Οκτ 2025

H ΜΕΤLEN και η HRE υπογράφουν εμβληματική συμφωνία για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN και η κορεάτικη HRECo. Ltd., ανακοινώνουν την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας, βάσει της οποίας η HRE θα αποκτήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στη Νότια Κορέα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42 MW, που αφορά στο πρώτο στάδιο του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που έχει αναπτύξει στη χώρα η METLEN.

Η συμφωνία, ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, τα οποία στο σύνολό τους θα παράγουν πάνω από 60 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες ηλεκτροδότησης άνω των 12.000 νοικοκυριών στη Νότια Κορέα. Σημειώνεται, ότι τα έργα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία έχουν εξασφαλίσει μακροχρόνια συμβόλαια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) με κορυφαίους κορεατικούς ομίλους, ενισχύοντας τη στρατηγική και εμπορική τους αξία.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του Asset Rotation Plan της METLEN, που επιβεβαιώνει σταθερά την ικανότητα της Εταιρείας να υλοποιεί με επιτυχία σύνθετες συναλλαγές. Η συναλλαγή συμβάλλει επίσης, στην περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής ρευστότητας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ευελιξία καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει τις διεθνείς της δραστηριότητες.

Η METLEN και η HRE, πέρα από τη συγκεκριμένη συμφωνία, εξετάζουν τη δυνατότητα ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας για το χαρτοφυλάκιο έργων της METLEN στη Νότια Κορέα, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και datacenters που θα τροφοδοτούνται από «πράσινη» ενέργεια.

Ο SunwoongKim, Εκτελεστικός Εκπρόσωπος (RepresentativeExecutiveOfficer) της HRECo. Ltd. σημείωσε τα εξής σχετικά με τη συμφωνία: “Είμαστε περήφανοι που προχωρήσαμε με τη METLENσε αυτή τη σημαντική συμφωνία, η οποία αποτυπώνει τη κοινή μας δέσμευση για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Νότιας Κορέας. Η εξαγορά του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου ισχύος 42 MW ενισχύει τη θέση της HRE ως ηγέτιδας δύναμης στον τομέα ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με τη METLEN. Μαζί, στοχεύουμε να επεκταθούμε σε μεγάλης κλίμακας έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, που θα διαμορφώσουν το βιώσιμο ενεργειακό μέλλον της περιοχής.”

Η Νότια Κορέα παραμένει μία στρατηγική αγορά για τον τομέα M Renewables της METLEN, μίας από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν καταφέρει να εδραιώσουν ισχυρή παρουσία στον κλάδο ΑΠΕ της Ανατολικής Ασίας. Από την είσοδό της στην αγορά το 2022, με την κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Yangpyung-gun, η METLEN έχει διευρύνει το αποτύπωμά της μέσω ενός χαρτοφυλακίου έργων μεγάλης κλίμακας.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Executive Director της M Renewables της METLEN, δήλωσε: «Η συμφωνία με την HRE επιβεβαιώνει τη στρατηγική και μακροχρόνια παρουσία της METLEN στην αγορά της Νότιας Κορέας και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Εταιρείας στην Ανατολική Ασία. Αντανακλά, επίσης, την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει μέσα από την επιτυχημένη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων υψηλής ποιότητας και σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε μία από τις πιο δυναμικές ενεργειακές αγορές της περιοχής».

Τα data centers που τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξής της METLEN στη Νότια Κορέα, αξιοποιώντας ολοένα και αυξανόμενες ψηφιακές υποδομές της χώρας.

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