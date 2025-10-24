ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τράπεζα Πειραιώς: Δωρεάν διάθεση 10,7 εκατ. μετοχών σε εργαζόμενους και στελέχη – Πώς θα γίνει
Αναλύσεις
21:30 - 24 Οκτ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Δωρεάν διάθεση 10,7 εκατ. μετοχών σε εργαζόμενους και στελέχη – Πώς θα γίνει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συνέχεια της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (εφεξής η «Γενική Συνέλευση») της Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») στις 14.04.2025, για τη δωρεάν χορήγηση κοινών μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 23.10.2025, ενέκρινε τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

Αριθμός μετοχών: Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διανεμηθούν σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών δεν θα υπερβαίνει τις δέκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (10.700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη (οι «Μετοχές»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,86% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2025.

Δικαιούχοι: Πιθανοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όλα τα στελέχη (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ) καθώς και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (από κοινού ο «Όμιλος»), κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, συμπεριλαμβανομένων και όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση (οι «Δικαιούχοι»).

Σκοπός: Το Πρόγραμμα δεν αποτελεί ξεχωριστό ή αυτόνομο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός καταβολής του μεταβλητού μέρους των αποδοχών που καταβάλλεται σε μέσα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών που περιγράφονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των Ετήσιων Σχημάτων Μεταβλητών Αποδοχών και του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, καθώς και/ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος μεταβλητών αποδοχών υιοθετείται κατά καιρούς (τα «Σχήματα), τα οποία αποσκοπούν στο να επιβραβεύουν τους Δικαιούχους για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου, καθώς και συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών και λειτουργικών στόχων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που επιβάλλουν την απόδοση μέρους των μεταβλητών αποδοχών σε χρηματοοικονομικά μέσα για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ομίλου, «MRTs»), και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων όλων των Δικαιούχων με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ταλαντούχων 2 στελεχών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και βιωσιμότητα του Ομίλου.

Υλοποίηση: Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους στο πλαίσιο των Σχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι απόδοσης και/ή οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις των εν λόγω Σχημάτων, και/ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ομίλου σχετικά με μεταβλητές αποδοχές προς τους Δικαιούχους. Οι Δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος καθορίζονται βάσει των όρων και προϋποθέσεων των Σχημάτων και των αντίστοιχων αποφάσεων των εταιρικών οργάνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, μπορεί να τροποποιεί ή να συμπληρώνει — τηρουμένων των ανωτέρω και εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης — οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών, τα αντίστοιχα Σχήματα, καθώς και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα προορίζεται να εφαρμοστεί για το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και θα θεωρείται έγκυρο και σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης που ανακοινώθηκε από την Εταιρεία στις 21 Φεβρουαρίου 2025, και για την απορροφώσα εταιρεία (ήτοι την Τράπεζα Πειραιώς), η οποία θα προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Προγράμματος μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Απόδοση: Σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, θα καθορίζει τους αντίστοιχους Δικαιούχους καθώς και τη μεθοδολογία διανομής των μετοχών σε αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την απόδοση σε διαφορετικές συνεδριάσεις του, είτε ανά κατηγορία Δικαιούχων είτε ανά Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης στο πλαίσιο των Σχημάτων και/ή τις σχετικές υποχρεώσεις χορήγησης μεταβλητών αποδοχών του Ομίλου. Η απόδοση θα υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου και θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των Σχημάτων και/ή συμβάσεων.

Αναβολές & Κατοχύρωση: Η περίοδος αναβολής και οι όροι κατοχύρωσης θα είναι σύμφωνοι με όσα προβλέπονται στις Πολιτικές Αποδοχών Μελών ΔΣ και Ομίλου, καθώς και στα αντίστοιχα Σχήματα και θα υπόκεινται στις απαιτήσεις και περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Νόμου 4261/2014, της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 231/01/15.07.2024, και των Κατευθυντήριων Γραμμών της EAΤ για τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ).

Περίοδος Διακράτησης: Για τους MRTs, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών, οι μετοχές που διανέμονται θα υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης δώδεκα (12) μηνών. Κατά τη διάρκεια της 3 περιόδου διακράτησης, οι εν λόγω μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν, μεταβιβαστούν ή επιβαρυνθούν, ωστόσο ο κάτοχος των μετοχών μπορεί να ασκεί πλήρως όλα τα διοικητικά (π.χ. δικαίωμα ψήφου) και οικονομικά (π.χ. είσπραξη μερίσματος) δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 20:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε νέα φάση ο πόλεμος στην Ουκρανία – Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία και ταράζει τις ισορροπίες
Ειδήσεις

Σε νέα φάση ο πόλεμος στην Ουκρανία – Ο Τραμπ επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία και ταράζει τις ισορροπίες

Ερντογάν: Οι ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα – Κυρώσεις και πάγωμα εξοπλισμών
Ειδήσεις

Ερντογάν: Οι ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να τηρήσει την εκεχειρία στη Γάζα – Κυρώσεις και πάγωμα εξοπλισμών

Η ΕΕ απειλεί με πρόστιμο τη Meta για ανεπαρκή έλεγχο παράνομου περιεχομένου στο Facebook και το Instagram
Επιχειρήσεις

Η ΕΕ απειλεί με πρόστιμο τη Meta για ανεπαρκή έλεγχο παράνομου περιεχομένου στο Facebook και το Instagram

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ