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Ο συνδυασμός που μπορεί να βγάλει το ΧΑ από το πλαγιοκαθοδικό «λούκι»
Αναλύσεις
08:38 - 29 Οκτ 2025

Ο συνδυασμός που μπορεί να βγάλει το ΧΑ από το πλαγιοκαθοδικό «λούκι»

Reporter.gr Newsroom
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Τρείς συνεδριάσεις έμειναν για το κλείσιμο του Οκτωβρίου με τον ΓΔ στο -1,5% έως τώρα και τον τζίρο σε χαμηλά επίπεδα - λόγω και της χθεσινής αργίας – στα 176 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο.

Αντίρροπες οι δυνάμεις στην προχθεσινή συνεδρίαση, με τις τράπεζες (πλην Bochgr) να πιέζονται μαζί με δεικτοβαρείς μετοχές όπως η ΕΕΕ, Metlen, ΑΡΑΙΓ και ΕΛΠΕ ενώ τον αντίθετο δρόμο της στήριξης του ΓΔ τράβηξαν τίτλοι όπως ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΜΟΗ, ο ΤΙΤΑΝ και η Cener που μάλιστα κατέγραψε ενδοσυνεδριακά και ιστορικό υψηλό.

Διαφορετικές και σε κάποιες περιπτώσεις αντιφατικές είναι και οι εκτιμήσεις διεθνών κυρίως οίκων για την πορεία των αγορών γενικώς - αλλά και ειδικώς για την ελληνική αγορά - όπου μετά την παρατεταμένη φετινή άνοδο (ΓΔ +36,3% η ετήσια απόδοση) προχωρούν σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεών τους με πιο πρόσφατα παραδείγματα την έκθεση της Jefferies για τις ελληνικές τράπεζες με top picks τις ΕΤΕ & ΕΥΡΩΒ αλλά και της BofA με αντίστοιχες κορυφαίες επιλογές τις ΕΥΡΩΒ & ΠΕΙΡ.

Οι νέες – σημαντικές – συμφωνίες που ανακοινώνονται από τις εισηγμένες όπως η συγχώνευση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, η αντίστοιχη κίνηση της INΛΟΤ με την Ballys αλλά και της ΕΕΕ με την εξαγορά της Coca Cola Beverages Africa παρά τις όποιες βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές επιπλοκές – που κατά βάση στηρίζονται στην κοντόφθαλμη οπτική – είναι βέβαιο ότι σηματοδοτούν μια νέα πορεία για όλη την αγορά που δυναμώνει, διευρύνεται και απαιτεί μεγαλύτερα μερίδια αγοράς τόσο σε επίπεδο ισολογισμού (έσοδα, ebitda, κέρδη) όσο και σε επίπεδο επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η συσσώρευση της αγοράς το τελευταίο διάστημα σε επίπεδα χαμηλότερα από τα υψηλά του Αυγούστου (2130 μονάδες) έχει δημιουργήσει ένα πλαγιοκαθοδικό κανάλι που αντίστοιχα έχει επιβαρύνει σε κάποιο βαθμό την επενδυτική ψυχολογία που ψάχνει νέους θετικούς καταλύτες για να κινηθεί εκ νέου ανοδικά.

Αυτοί μπορούν θεωρητικά να βρεθούν μέσα από τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εισηγμένων που το επόμενο δεκαήμερο ανακοινώνουν μεγέθη (την αρχή κάνουν ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ μέσα στην εβδομάδα), ενώ υποστηρικτικά συνεχίζουν να δρουν τα στοιχεία από την ΤτΕ σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το πλεόνασμα στο ενεάμηνου να έχει φτάσει στα 2,4 δις και το πρωτογενές πλεόνασμα να έχει ξεπεράσει τα 9,4 δις , κάτι που σημαίνει ότι στο σύνολο του έτους θα υπερβεί το 4% του ΑΕΠ.

Σε τεχνικό επίπεδο ο ΓΔ θα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τα επίπεδα των 2030 μονάδων και για να γίνει αυτό απαιτείται συνδυασμός παραγόντων, αποτελεσμάτων και διεθνών εξελίξεων, με τις διεθνείς αγορές πάντως να κινούνται είτε σε ιστορικά υψηλά (ΗΠΑ) είτε σε ετήσια υψηλά (Ευρώπη, Ασία).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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