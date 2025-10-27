Χρηματιστήριο: Νέες απώλειες παρά τη διεθνή ευφορία - Μοιρασμένες οι μετοχές στον FTSE

Το θετικό ξεκίνημα στις διεθνείς αγορές (ρεκόρ σε ΗΠΑ - Ασία, νέα υψηλά έτους στην Ευρώπη) στον απόηχο της νέ ας (;) εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, δεν έφερε την απαιτούμενη ώθηση στο ΧΑ παρά το ενθαρρυντικό +0,7% του ΓΔ στην έναρξη της συνεδρίασης, καθώς στη συνέχεια έγιναν αρκετές πωλήσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους (τραπεζικές μετοχές, καταναλωτικές, βιομηχανικές κα).

Η κατάληξη για τον ΓΔ οδήγησε σε ήπια υποχώρηση στις 2002 μονάδες -0,42% με σημαντικά χαμηλότερο τζίρο από τον συνηθισμένο στα 175 εκατ. ευρώ.

Μοιρασμένες οι μετοχές στον FTSE με 13 ανοδικές για 11 καθοδικές, με την καλύτερη εικόνα σε ΜΟΗ +1,4%, Bochgr +2,5%, Cener +1.6%, ΔΑΑ +0,8% και ΔΕΗ +1,16% σε νέο υψηλό 15ετίας. Ήπια άνοδος για τον ΤΙΤΑΝ +0,76% στην 6η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση μετά και την αναβάθμιση του outlook από την Fitch, όπως και για την ΕΥΔΑΠ +0,43%.

Υποχώρηση σε ΑΛΦΑ -2,8%, ΠΕΙΡ -2,06%, ΑΡΑΙΓ -0,9%, ΣΑΡ -0,3%, ΕΕΕ -1% και Metlen -1,18% με διακύμανση 3,1% και αδυναμία διακράτησης των πρωινών υψηλών (42,86).

Χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις η κατάσταση στην μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τις κυριότερες μεταβολές σε ΙΝΛΟΤ +1,8%, ΙΝΤΕΚ +1%, ΦΡΛΚ +0,5% και ΑΔΜΗΕ +2%, ενώ με απώλειες έκλεισαν ο ΟΛΠ -1,2%, ΕΧΑΕ -1,1%, ΚΟΥΕΣ -1,3% και ΑΛΜΥ -1,4%.

Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι με συστάσεις αγοράς από την Jefferies για ΕΥΡΩΒ (4,15) και ΕΤΕ (15,50) με περιθώριο ανόδου >20% και από BofA με κορυφαίες επιλογές της την ΕΥΡΩΒ και την ΠΕΙΡ, ενώ η ΙΝΤΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη επαναγοράς 250k μετοχών από τη Τετάρτη και για το επόμενο τετράμηνο.

Λιγοστεύουν οι συνεδριάσεις μέχρι το τέλος και του Οκτωβρίου (μόλις 3) με το πρόσημο του ΓΔ να παραμένει στο ελαφρύ κόκκινο (ΓΔ -1,5%) και να απαιτείται μια συνολική προσπάθεια για την επίτευξη ενός νέου ρεκόρ (για τον 12ο συνεχόμενο θετικό μήνα στο ΧΑ).

Καύσιμη ύλη για το συγκεκριμένο μπορεί – ή όχι – να βρεθεί από τα αποτελέσματα ενεαμήνου των ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ με την JP Morgan να καταθέτει τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη που θα ανακοινωθούν, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι από την επόμενη εβδομάδα εκκινούν σημαντικές αποκοπές μερισμάτων από σημαντικές εισηγμένες (ΟΠΑΠ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ κα).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης