Alpha Trust Ανδρομέδα: Το 23,6% των μετόχων επανεπένδυσε το μέρισμα
10:33 - 04 Νοε 2025

Alpha Trust Ανδρομέδα: Το 23,6% των μετόχων επανεπένδυσε το μέρισμα

Reporter.gr Newsroom
Σε συνέχεια της έγκρισης του πενταετούς Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (scrip dividend) για την περίοδο 2023–2028, η Alpha Trust Ανδρομέδα γνωστοποίησε ότι το 23,62% του μετοχικού κεφαλαίου (χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές) επέλεξε να επανεπενδύσει το μέρισμα στην εταιρεία.

Παράλληλα, η καταβολή του μερίσματος θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, ενώ οι 29.809 νέες μετοχές που προέκυψαν από το πρόγραμμα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

Η ανακοίνωση της Alpha Trust Ανδρομέδα

Η «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.», σε συνέχεια της έγκρισης του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (scrip dividend) πενταετούς διάρκειας (2023–2028), από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου 2023, ανακοινώνει ότι 23,62% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, επέλεξε να επανεπενδύσει το μέρισμα στην Εταιρεία.

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 07.11.2025, ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι 29.809 νέες μετοχές που προέκυψαν από το πρόγραμμα επανεπένδυσης.

Η θετική ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των μετόχων στην πορεία της Εταιρείας και ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και κεφαλαιακή ενδυνάμωση.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Βασίλης Κλέτσας δήλωσε:

«Οι μέτοχοί μας, οι οποίοι επέλεξαν να συμμετάσχουν και στις τέσσερις φάσεις του προγράμματος επανεπένδυσης, που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, είδαν ήδη τον θετικό αντίκτυπο στις αποδόσεις τους. Συγκεκριμένα, από την ημερομηνία της πρώτης επανεπένδυσης, στις 24 Νοεμβρίου 2023, έως 31 Οκτωβρίου 2025, ενώ η απόδοση της μετοχής ανήλθε σε 15,94% και η συνδυασμένη απόδοση μετοχής και μερίσματος σε 28,83%, η συνολική απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της επανεπένδυσης, έφτασε το 31,40%, σχεδόν διπλάσια δηλαδή της απόδοσης της μετοχής. Σε αυτή την επίδοση συνέβαλε, φυσικά, και η θετική πορεία της αγοράς».

