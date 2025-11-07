Χρηματιστήριο: «Στοίχημα» η επιστροφή πάνω από τις 2.000 μονάδες

Υποχώρηση κατά 0,80% κατέγραψε Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1998,38 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 283,9 εκ. ευρώ.

Η έξοδος της Metlen από το δείκτη MSCI Standard Greece λόγω ενσωμάτωσής της στο δείκτη FTSE 100 αποτέλεσε το αρνητικό καταλύτη της συνεδρίασης, παρά τις ικανοποιητικές επιδόσεις που ανακοίνωσε για το 9μηνο. Σαν αποτέλεσμα, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips (Metlen, ΕΕΕ, ΔΑΑ, Κύπρου) οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1993 μονάδων στις 1μμ περίπου.

Η αντίδραση των αγοραστών περιόρισε τις απώλειες χωρίς όμως να διατηρηθούν οι 2000 μονάδες στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,311% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,05%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-4,40%) να υποαποδίδει αλλά τη Eurobank (+0,75%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-5,87%), η Optima (-2,15%), το ΔΑΑ (-1,35%), η Κύπρου (-1,26%) και η ΕΕΕ (- 0,95%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Τιτάν (+3,69% με ικανοποιητικές επιδόσεις στο 9μηνο), η Cenergy (+3,24%) & η Βιοχάλκο (+5,09%) αλλά και η Performance Technologies (+4,95%) με τη Foodlink (+9,68%) από τις λοιπές. Απολογιστικά, 41 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 61 εκείνων που υποχώρησαν. Το πρωί η Alpha Bank ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μηνου, ενώ το βράδυ η Scope Ratings δημοσιοποιεί την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Σχέδιο για επενδύσεις άνω των $5 δισ. από την Exxon Mobil αν η γεώτρηση που προγραμματίζεται στο «μπλοκ 2» του ΒΔ Ιονίου είναι επιτυχής. Το κλείσιμο πάνω από τις 2000 μονάδες αποτελεί, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, το βασικό στόχο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.