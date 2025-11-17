ΧΑ: Οι 2025 μονάδες αποτελούν ισχυρή στήριξη
Αναλύσεις
10:24 - 17 Νοε 2025

ΧΑ: Οι 2025 μονάδες αποτελούν ισχυρή στήριξη

Reporter.gr Newsroom
Υποχώρηση κατά 0,75% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2059,39 μονάδες (στο +3,65% ο ΓΔ & στο +5,08% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +40,13% ο ΓΔ & στο +80,09% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 209,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς μετά από 4 ανοδικές συνεδριάσεις υπήρχε αυξημένη διάθεση για αποκόμιση κερδών και η Wall Street είχε αναταράξεις. Με την ενδοσυνεδριακή τιμή του ΓΔ να καταγράφεται από νωρίς στις 2051 μονάδες και με μεταβλητότητα στη συνέχεια, με το κλείσιμο να περιορίζονται οι απώλειες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,361% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,98%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-1,57%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η EEE (-1,54%), η Metlen (-1,33%), η Aegean (-1,15%), η Lamda (-1,49%), ο ΟΠΑΠ (-0,91%) αλλά και η ΕΧΑΕ (-3,99%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+1,18%), ο ΟΤΕ (+1,34%), ο Τιτάν (+1,27%), η Βιοχάλκο (+1,13%) και η ΕΥΔΑΠ (+2,75%). Απολογιστικά, 33 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 71 εκείνων που υποχώρησαν. Σήμερα θα γνωστοποιηθεί το ποσοστό αποδοχής στην πρόταση του Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ ενώ ξεκινά στην ΕΝΑ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trek Development.

Οι εταιρείες Elvalhalcor, Lavipharm σήμερα και οι ΔΕΗ, Quest, ΜΟΗ, Crediabank, ΚΡΙ-ΚΡΙ και Premia Properties είναι μεταξύ εκείνων που ανακοινώνουν αποτελέσματα 9μηνο τις επόμενες ημέρες, ενώ την Παρασκευή ανακοινώνονται οι αναδιαρθρώσεις του δείκτη FTSE Russel.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή ο Γ.Δ. διατηρεί το ανοδικό momentum με τις 2025 μονάδες να αποτελούν ισχυρή στήριξη.

