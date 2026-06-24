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XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off
Αναλύσεις
10:39 - 24 Ιουν 2026

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,13% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2472,77 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 482,8 εκ. ευρώ. Το ξεπούλημα των τεχνολογικών μετοχών στην Κορέα μετέφερε κλίμα ευνοϊκό για ρευστοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη και στο Euronext Athens. Σαν αποτέλεσμα, οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία οδηγώντας σύντομα το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2471 μονάδων. Η αντίδραση των αγοραστών οδήγησε το ΓΔ στις 2491 μονάδες περί τις 1μμ, για να οδηγήσουν όμως πάλι σε πτώση το ΓΔ οι πωλητές με γενικευμένες πωλήσεις. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,58%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,18%) κατέγραψε απώλειες με τις Πειραιώς & Alpha (-2,70%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόμη κατέγραψαν η Helleniq Energy (-3,37%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,08%), η Κύπρου (-1,90%), η Cenergy (- 7,79%), η Optima (-2,82%), o Τιτάν (-2,23%), η Βιοχάλκο (-2,29%), η ΕΛΧΑ (-2,10%), το Jumbo (-1,16%), το ΔΑΑ (-1,50%) και η Credia (-2,44%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Metlen (+0,52%), η ΕΕΕ (+1,71%), ο Aktor (+1,72), η Allwyn (+0,70%) αλλά και η Aloumyl (+5,08%), η ΣΙΔΜΑ (+3,16%) και η Bylot (+1,33%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 30 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 81 εκείνων που υποχώρησαν.

Ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΗΕ ενώ ξεκινάει η δημόσια προσφορά για τα Αττικά Πολυκαταστήματα και ο ΟΔΔΗΧ διαθέτει έντοκα γραμμάτια 6μηνης διάρκειας. Λελογισμένη η διόρθωση για το Γ.Δ. Euronext Athens σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off, ενώ θα αναζητήσει την στήριξη στις 2445 μονάδες.

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