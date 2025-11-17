Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση €84,3 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στη Δ. Μακεδονία

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάσηεντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», του ΕΣΠΑ 2021-2027, η επιχορήγηση για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, συνολικού κόστους 188.341.603,94 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης 84.311.895 ευρώ.

Το έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση, που θα αποτελείται από 157 χιλιόμετρααγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας. Ενώ, περιλαμβάνει και: κλάδο για την σύνδεση με το Μετρητικό Σταθμό Καρδιάς, κλάδους για την σύνδεση με το Μετρητικό/Ρυθμιστικό ΣταθμόΆσπρου Σκύδρας και το Μετρητικό/Ρυθμιστικό ΣταθμόΠερδίκκα Εορδέας, κλάδο για την τροφοδοσία των περιοχών Βέροιας και Νάουσας, καθώς και προβλέψεις μελλοντικών επεκτάσεων. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τον Σταθμό Μέτρησης της Καρδιάς για την παροχή των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για τις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμ αΐδας και του Αμυνταίου.

Τονίζεται, ότι ο νέος αγωγός στη Δ. Μακεδονία αποτελείένα από τα σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερ ίου 2023-2032, καθώς θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα - και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη- σχεδιασμένος για λειτουργία και μεταφορά έως και 100% υδρογόνου “hydrogen ready”. Το έργο αποτελεί μέρος του European «Hydrogen Backbone», της σχετικής υποδομής υδρογόνου της Ε.Ε, για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια.

Δικαιούχος ορίστηκε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.​