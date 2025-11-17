«Υπερβολικός ενθουσιασμός»; Η τεχνητή νοημοσύνη στα όρια επενδυτικής φούσκας
Χρηματιστήρια
08:47 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Αυξανόμενες είναι οι ανησυχίες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ότι οι αποτιμήσεις έχουν ξεφύγει από τα θεμελιώδη, με κορυφαίους CEOs να μιλούν ανοιχτά για ενδείξεις «φούσκας».

Στο περιθώριο του Web Summit στη Λισαβόνα, στελέχη εταιρειών που αναπτύσσουν AI παραδέχθηκαν στο CNBC ότι βλέπουν υπερβολικές αποτιμήσεις και κεφάλαια να ρέουν σε startups χωρίς ουσιαστικά έσοδα — τα λεγόμενα «vibe revenues».

Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν και από τον γνωστό επενδυτή Michael Burry, ο οποίος κατηγόρησε μεγάλους παρόχους cloud ότι υποτιμούν τα κόστη των τσιπ, προειδοποιώντας ότι τα κέρδη εταιρειών όπως η Oracle και η Meta μπορεί να είναι διογκωμένα.

Παρά τον έντονο προβληματισμό, οι περισσότεροι ηγέτες του κλάδου παραμένουν αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο CEO της Lyft, David Risher, αναγνώρισε ότι «ζούμε σε μια οικονομική φούσκα», αλλά τόνισε ότι οι επενδύσεις σε data centers και μοντέλα AI θα έχουν μακρόχρονη αξία.

Οι εταιρείες αναφέρουν αυξανόμενη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, αν και η υιοθέτηση παραμένει δύσκολη. Η DeepL, για παράδειγμα, επεκτείνει τη δραστηριότητά της με agents που εκτελούν εργασίες για εργαζόμενους, ενώ η Cohere καταγράφει επίσης ισχυρό ενδιαφέρον.

Την ίδια ώρα, η έκθεση της Accel προβλέπει ότι η παγκόσμια χωρητικότητα AI data centers θα φτάσει τα 117 GW έως το 2030, απαιτώντας περίπου 4 τρισ. δολάρια σε επενδύσεις μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ωστόσο, κάποιοι επενδυτές —όπως ο Ben Harburg της Novo Capital— υποστηρίζουν ότι το μέγεθος των προγραμματισμένων δαπανών ίσως έχει υπερεκτιμηθεί, σημειώνοντας ότι ακόμη και η OpenAI φαίνεται έτοιμη να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις ανάγκες της σε τσιπ, κεφάλαιο και ενέργεια.

