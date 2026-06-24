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Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις
Σχόλια Αγοράς
09:46 - 24 Ιουν 2026

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η συνέχεια στο τεχνολογικό sell off στις ΗΠΑ (Nasdaq -2.2%) θα έχει αρκετά απόνερα και στις υπόλοιπες αγορές -πέρα των πληγών που άνοιξαν στις αμερικανικές (Micron -13%)- εφόσον υπάρχει κοινή επενδυτική βάση αλλά και σοβαρές προεκτάσεις σε κλάδους που επηρεάζονται από τις τεχνολογίες αιχμής.

Η ελληνική αγορά την Τρίτη (-1,13%) έχασε τα κέρδη της Δευτέρας (+1,02%) οπότε η σημερινή συνεδρίαση αποκτά επιπλέον βαρύτητα σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη πορεία του ΓΔ και μάλιστα εν μέσω νέων διφορούμενων δηλώσεων της αμερικανικής κυβέρνησης (Τραμπ) σε σχέση με την υπογραφείσα συμφωνία, θέτοντας ουσιαστικά τους διαπραγματευτές (Βανς) στη γωνία για λόγους που άπτονται στον μη έλεγχο των πυρηνικών του Ιράν.

Ο κρίσιμος τραπεζικός κλάδος ο οποίος πιέστηκε αρκετά χθες (ΔΤΡ -2,18%) συνεχίζει να έχει το support από εγχώριους και διεθνείς οίκους με τελευταίο θετικό χτύπημά από την UBS όπου εξακολουθεί να παραμένει αγοραστής στον κλάδο θέτοντας ανοδικά περιθώρια έως +20%, ενώ και η ρύθμιση που κατατέθηκε στην Βουλή σχετικά με τα δάνεια υπό τον νόμο Κατσέλη δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα των τραπεζών (υπολογίζονται σε 100 εκ. συνολικά ή 20 εκ. ανά τράπεζα).

Όπως έχει παρατηρηθεί επαρκώς οι πρόσφατες επιτυχημένες ΑΜΚ (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ κα) έχουν δώσει άλλη πνοή στην ελληνική αγορά με αρκετές εισηγμένες να παίρνουν την σκυτάλη (ΕΛΧΑ 250 εκ.) ενώ αρκετές κινούνται με αντίστοιχες μετοχικές διαδικασίες όπως placement (CENER) ή ΙΡΟ (ΙΝΤΕΚ/Αττικά Πολυκαταστήματα) με έναρξη σήμερα και ανώτατη τιμή τα 3,20 ευρώ.

Παράλληλα στον επιχειρηματικό στίβο κυριαρχούν οι ειδήσεις από τις ΓΣ των εταιριών και τις δηλώσεις/εκτιμήσεις των διοικήσεών τους με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτό της ΛΑΜΔΑ όπου υπήρξε μεν αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της 1ης φάσης αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και η εντύπωση ότι η σημαντική συμφωνία με το ΙΟΝ Group μπορεί και να μην ολοκληρωθεί.

Η Metlen από την πλευρά της εγκαινίασε νέα μονάδα αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο ενώ και η πορεία της τιμής του γαλλίου – το οποίο βρίσκεται σε φάση παραγωγής από την εισηγμένη – που προσέγγισε τα 3000$ ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ντεμπούτο σήμερα για τις νέες μετοχές (131 εκ.) που προέκυψαν από την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ενώ τόσο σήμερα (Optima 0.23 ευρώ/μετοχή) όσο και αύριο (Metlen 1 ευρώ/μετοχή, ΒΙΟ 0,27 ευρώ/μετοχή) έχουμε σημαντικές αποκοπές μερισμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι η βασική μηνιαία στήριξη για τον ΓΔ περνάει από τις 2440 μονάδες με βασικούς στόχους για τους long τις 2515 και κυρίως τις 2570 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 10:14
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