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Γερμανία: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος τον Νοέμβριο – Το έτος κλείνει απαισιόδοξα
Ειδήσεις
11:45 - 17 Δεκ 2025

Γερμανία: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος τον Νοέμβριο – Το έτος κλείνει απαισιόδοξα

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία επιδεινώθηκε για ακόμη μία φορά. Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo υποχώρησε στις 87,6 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 88,0 μονάδες τον Νοέμβριο. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο απαισιόδοξες για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης παρέμεινε αμετάβλητη. Το έτος ολοκληρώνεται χωρίς καμία αίσθηση αισιοδοξίας.

Στη μεταποίηση, ο δείκτης κατέγραψε πτώση, επηρεάζοντας σχεδόν όλους τους κλάδους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση των προσδοκιών. Αν και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση παρουσίασαν οριακή βελτίωση, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν και οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν περιορισμό της παραγωγής.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος. Οι πάροχοι υπηρεσιών δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι από την παρούσα δραστηριότητα και κατέγραψαν χαμηλότερες προσδοκίες. Πτώση σημειώθηκε σχεδόν σε όλους τους κλάδους, με εξαίρεση την εστίαση, όπου ο Δεκέμβριος ήταν ιδιαίτερα ισχυρός.

Στο εμπόριο, ο δείκτης επιδεινώθηκε περαιτέρω. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, ενώ και οι προοπτικές για το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους παραμένουν δυσοίωνες. Οι έμποροι λιανικής εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τις χριστουγεννιάτικες πωλήσεις.

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