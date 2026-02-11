ΧΑ: Την υπέρβαση της αντίστασης των 2360 θα επιδιώξει ο ΓΔ
10:09 - 11 Φεβ 2026

ΧΑ: Την υπέρβαση της αντίστασης των 2360 θα επιδιώξει ο ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο κατά 0,72% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2345,34 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 276,98 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από νωρίς και με οδηγό την ΕΕΕ που ανακοίνωσε εξαιρετικές επιδόσεις για το 2025 λίγο νωρίτερα οδήγησαν το ΓΔ σε υψηλό ημέρας στα 2353 μονάδες περίτις 10.45 π.μ.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με διακυμάνσεις με τους αγοραστές ωστόσο να οδηγούν το ΓΔ σε ικανοποιητική επίδοση στις δημοπρασίες, με πρωταγωνιστές την ΕΕΕ, την Εθνική, τη Cenergy, τον ΟΠΑΠ και την Κύπρου.
Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,436% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,37%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,48%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΕΕΕ (+3,68%), ο ΟΠΑΠ (+3,40%), η Cenergy (+2,31%), o Τιτάν (+1,26%) αλλά και η Αλουμύλ (+6,14%), η ΕΧΑΕ (+1,37%), η ΕΚΤΕΡ (+2,56%) και η Φαίς (+4,31%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-1,48%), η Optima (-1,23%), η Aegean (-0,81%), ο ΟΛΠ (-1,65%), η ΕΥΔΑΠ (-0,54%) και η Bylot (-1,10%, αγορά 1,2 εκατ. ιδίων μετοχών με μέση τιμή 0,973 ευρώ). Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Τα στοιχεία της αγοράς εργασίας (νέες θέσεις εργασίας, ανεργία) για τον Ιανουάριο, ανακοινώνονται σήμερα στις ΗΠΑ καθώς και τα ετήσια αποτελέσματα για την Cisco Systems, McDonald’s και Aibnb.

Στο Χ.Α., την υπέρβαση της αντίστασης των 2360 θα επιδιώξει ο ΓΔ ώστε να επανέλθει η αναμέτρηση με τις 2400 μονάδες στη συνέχεια.

Επιχειρηματικά νέα

Ιανουάριος 2026: οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 73,8% των συνολικών συναλλαγών από 69% το Δεκέμβριο. Εισροές ύψους €137,05 εκ. ενώ είχαν προηγηθεί έξι μήνες με αθροιστικές εκροές 427,44 εκατ. Δημιουργήθηκαν 2294 νέοι λογαριασμοί πελάτη έναντι 1901 τον Δεκέμβριο.

ΟΔΔΗΧ: δημοπρασία σήμερα για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16/6/2036.

Metlen: στα €55 από €64 προχώρησε η Morgan Stanley, διατηρώντας σύσταση Overweight. NBG Sec: Τιμή-στόχος τα €58.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Τα 10 δισ. ευρώ προσεγγίζει πλέον το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της μετά τη συμφωνία για την κατασκευή δύο νέων σιδηροδρομικών έργων στη Ρουμανία. Η καθαρή αξία των έργων για τη ΓΕΚ Tέρνα εκτιμάται περίπου στα €710 εκ, ποσό που υπερκαλύπτει το κενό που δημιούργησε η απόφαση να μοιραστεί το έργο του ΒΟΑΚ.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Δεκέμβριο. Ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων έφτασε το 90%, ο δείκτης του κλάδου κατασκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (-37%).

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 10:22
