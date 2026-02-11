ΠΟΜΙΔΑ: Ορθολογικές και εφαρμόσιμες οι νέες ρυθμίσεις καθαρισμού οικοπέδων

«Με το κατατεθέν στη Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου «Ενεργή Μάχη» από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ουσιωδώς βελτιωμένο στα άρθρα 43 και 41 κατόπιν της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε και η ΠΟΜΙΔΑ, διαμορφώνεται ένα νέο σύνολο ορθολογικών και εφαρμόσιμων ρυθμίσεων για τον ετήσιο καθαρισμό των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων και για τη δήλωση του καθαρισμού τους από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες τους», αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Ειδικότερα, το κατατεθέν νομοσχέδιο διαφοροποιείται θετικά στα εξής βασικά σημεία σε σχέση με αυτό της δημόσιας διαβούλευσης, με βάση τις εξής δύο προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ:

1. Περαιτέρω επιμήκυνση της προθεσμίας καθαρισμού και ταύτισή της με την προθεσμία της δήλωσης του καθαρισμού, στις 15 Ιουνίου εκάστους έτους.

2. Θέσπιση και ανώτατου ορίου προστίμου 2.000 € (10πλάσιου του ελαχίστου των 200€) για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του καθαρισμού.

Κατόπιν αυτών και με τις αλλαγές που είχαν ήδη ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο οποίο είχαν ήδη συμπεριληφθεί αρκετές από τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ, οι βασικές, θετικές κυρίως, αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το ισχύον καθεστώς και με την επιφύλαξη της ψήφισής τους, συνοψίζονται ως εξής:

1.Επιμήκυνση και ταύτιση της προθεσμίας καθαρισμού και της δήλωσής του

Τι ισχύει: 1 Απριλίου - 30 Απριλίου με δυνατότητα παράτασης (30 ημέρες) Τι θα ισχύει: 1 Απριλίου - 15 Ιουνίου με δυνατότητα παράτασης (76 ημέρες)

2.Θέσπιση ανωτάτου ορίου προστίμου μη εκπλήρωσης υποχρέωσης καθαρισμού

Τι ισχύει: 0,50 €/τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 € και χωρίς ανώτατο όριο Τι θα ισχύει: 1,00 €/τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα 200 € και ανώτατο τα 2.000 €

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης, εκτός από το διπλασιασμένο βασικό πρόστιμο ανά τ.μ., επιβαρύνεται και με τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του οικοπέδου από τον οικείο δήμο.

3.Εκλογίκευση του προστίμου μη υποβολής δήλωσης καθαρισμού

Τι ισχύει: 1.000 € σε κάθε περίπτωση Τι θα ισχύει: 500 € αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός και 100 € αν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός

4.Εκλογίκευση των ποινικών συνεπειών υποβολής ψευδούς δήλωσης καθαρισμού

Τι ισχύει: Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δυο (2) ετών και Χρηματική ποινή από 12.600 € έως 54.000 €. Τι θα ισχύει: Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και Χρηματική ποινή 5.000 €.

5. Δυνατότητα υποβολής δήλωσης καθαρισμού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Για τους υπόχρεους που αδυνατούν να υποβάλλουν τη δήλωση καθαρισμού ηλεκτρονικά προβλέπεται εναλλακτικά η υποβολή της δήλωσης στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι παραπάνω σημαντικές βελτιώσεις ήταν αποτέλεσμα της διάθεσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα του Υπουργού κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για έμπρακτη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η ΠΟΜΙΔΑ που εκφράζει τις απόψεις των υπόχρεων ιδιοκτητών της χώρας.

Εντούτοις, παραμένουν προς επίλυση τα εξής σημαντικά ζητήματα:

1. Η αποκομιδή των υπολειμμάτων του καθαρισμού, η οποία ενώ μπορεί να ρυθμίζεται με την ΚΥΑ της παρ. 9 του του αρ. 43 του νομοσχεδίου, εντούτοις συνεχίζει να μη συγκαταλέγεται ρητά στις αρμοδιότητες των δήμων στο άρθρο 44 του νομοσχεδίου.

2. Η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός τoυ περιεχομένου της έννοιας του καθαρισμού, όπως αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 2 της Πυροσβεστικής Διάταξης 20/2024.

Ενόψει της ερχόμενης αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου) η ΠΟΜΙΔΑ προσκαλεί και πάλι, όλους τους υπόχρεους, ιδιοκτήτες και χρήστες των κάθε είδους οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων, να συμμορφωθούν εγκαίρως με την αυτονόητη αυτή προληπτική υποχρέωσή τους, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους και του κοινωνικού συνόλου εν γένει, από τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.