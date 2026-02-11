Κορκίδης: Οι μεταποιητικές ΜμΕ πρέπει να αναγνωριστούν ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη
Επιχειρήσεις
10:00 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως στην άτυπη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, στις 12 Φεβρουαρίου 2026, στο Alben Biesen, η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει εάν ενδιαφέρεται σοβαρά για την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ευημερία της. Το όραμα του «Made in Europe» θα πρέπει να καθοδηγεί κάθε πολιτική επιλογή για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Οι 26,1 εκατ. βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Ευρώπης παρέχουν το 65% της απασχόλησης, καθώς και μοναδική τεχνογνωσία και ευκαιρίες κατάρτισης, καθιστώντας απαραίτητες για την καινοτομία, τις ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και τις δυναμικές κοινότητες σε αγροτικές και μητροπολιτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας των ΜμΕ θα πρέπει να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανισμοί υποστήριξης για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Οι ΜμΕ της παραγωγής και μεταποίησης στην Ευρώπη προωθούν την τοπική ευημερία και στηρίζουν την παρουσία της Ευρώπης παγκοσμίως. Ωστόσο, πολλές εξακολουθούν να αγωνίζονται με πολύπλοκους κανονισμούς, κατακερματισμένες αγορές, υψηλό κόστος ενέργειας, αθέμιτο ανταγωνισμό και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η ανακούφιση από την απλούστευση των κανονισμών και τους νομοθετικούς περιορισμούς είναι απαραίτητη για να αποτρέψει την εμφάνιση νέων βαρών. Ταυτόχρονα, πρέπει να διατηρηθεί η ασφάλεια δικαίου και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού με τη νομοθεσία να πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα τις ΜμΕ από την αρχή, με αναλογικές απαιτήσεις, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και σαφείς οδηγίες, υιοθετώντας προστατευτικά μέτρα για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν τον υπερθεματισμό και να διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή και επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων σε εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους τρίτων χωρών.

Το Ε.Β.Ε.Π. συμφωνεί και τάσσεται υπέρ της έκκλησης του ΣΕΒ με τις 5 βασικές προτάσεις των ευρωπαϊκών εργοδοτικών φορέων: Πρώτον, οι αρχές θα πρέπει να εμπιστεύονται τους επιχειρηματίες για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, χωρίς να καθορίζουν γραφειοκρατικά κάθε ενέργεια, αλλά έχοντας την ελευθερία να λειτουργούν τοπικά και διασυνοριακά, με το κατάλληλο πλαίσιο για να αναπτυχθούν. Δεύτερον, η ΕΕ πρέπει να κινητοποιήσει πλήρως την Ενιαία Αγορά ως κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας. Η διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού είναι απαραίτητη, αφού το άνοιγμα της ΕΕ δεν πρέπει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά να εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εκτός ΕΕ, επιχειρήσεων, ιδίως για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Τρίτον, η ενεργειακή ανθεκτικότητα παραμένει καθοριστική για την ανταγωνιστικότητα και δεν μπορεί η Ευρώπη να περιμένει από τις ΜμΕ να επενδύουν και να αναπτύσσονται, ενώ το κόστος ενέργειας είναι ασταθές και απρόβλεπτο. Τέταρτον, η βελτιωμένη οικονομική πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το εξειδικευμένο προσωπικό, παραμένουν επίσης καθοριστικοί μοχλοί για την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ. Πέμπτον, η ψηφιακή κυριαρχία πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο που να λειτουργεί για τις ΜμΕ, επιτρέποντας την ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα, υποδομές και ψηφιακά εργαλεία χωρίς δυσανάλογα διοικητικά βάρη.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης τονίζει σχετικά: «Το μέλλον της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας θα καθοριστεί από τις κρίσιμες αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών και, σε αυτές τις αποφάσεις, οι μεταποιητικές ΜμΕ πρέπει να αναγνωριστούν ως στρατηγική προτεραιότητα. Το πόσοι και ποιοι συμμερίζονται την πρωτοβουλία “αγοράστε ευρωπαϊκά” δίνοντας ώθηση στη βιομηχανία της Ευρώπης και ποιοι διατηρούν επιφυλάξεις για το “Made in Europe” μένει να αποδειχθεί. Το βέβαιο είναι πως έχουν διαμορφωθεί δύο “στρατόπεδα” στην ΕΕ με το Γερμανό-Ιταλικό να μην επιθυμεί προστατευτικά μέτρα που θα μπορούσαν να αποξενώσουν τους εμπορικούς εταίρους τρίτων χωρών και τα ξένα επενδυτικά συμφέροντα. Πιστεύω πως η Ελλάδα θα ταχθεί με τις χώρες που θέλουν μια Ευρώπη με υψηλές δημόσιες επενδύσεις, με μείωση της εξάρτησης, με διαφοροποίηση κανόνων, με λιγότερη γραφειοκρατία και με ισχυρότερη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Ανταγωνιστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαίνει και ανταγωνιστική Ευρώπη.»

