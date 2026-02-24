Jumbo: Διατηρεί τη σύσταση «buy» η HSBC – Νέα τιμή-στόχος στα €32,50
16:46 - 24 Φεβ 2026

Σύσταση «αγορά» για τη Jumbo διατηρεί η HSBC, αν και προχώρησε σε αναθεώρηση προς τα κάτω της τιμής-στόχου, στα 32,50 ευρώ από 37,50 ευρώ προηγουμένως, έπειτα από επικαιροποίηση των προβλέψεών της και αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται στα 25,80 ευρώ, το δυνητικό περιθώριο ανόδου υπολογίζεται περίπου στο 26%.  

Σε όρους αποτίμησης, ο τίτλος εμφανίζει δείκτη P/E 10,1 φορές για το 2026 και EV/EBITDA 6,1 φορές, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η HSBC εκτιμά ότι, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις από το μακροοικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία εξακολουθεί να προσφέρει ελκυστική σχέση κινδύνου-απόδοσης.

Ο οίκος σημειώνει ότι η επιβράδυνση στη Ρουμανία αποτελεί πρόσκαιρο εμπόδιο. Το 2025 οι πωλήσεις στη συγκεκριμένη αγορά αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, έναντι ανόδου 9% το 2024, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφηκε ετήσια μείωση 4%. Η κάμψη αποδίδεται σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αυξήσεις ΦΠΑ και περιορισμό της αγοραστικής δύναμης. Ωστόσο, η Ρουμανία εξακολουθεί να αποτελεί βασική αγορά, συνεισφέροντας το 21% των συνολικών πωλήσεων το 2025. Η HSBC αναμένει σταθεροποίηση το 2026 και επάνοδο σε αναπτυξιακή τροχιά από το 2027.

Αντισταθμιστικό ρόλο διαδραματίζει η έντονη ανάπτυξη του δικτύου franchise, του οποίου η συμμετοχή στον κύκλο εργασιών έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται να αγγίξει το 10% έως το 2027, ενισχύοντας τη μεσοπρόθεσμη αύξηση των εσόδων. Παρότι οι πωλήσεις μέσω franchise έχουν χαμηλότερο μικτό περιθώριο, δεν επιβαρύνουν τα λειτουργικά έξοδα, περιορίζοντας έτσι την επίδραση στην επιχειρησιακή κερδοφορία.

Για το 2026, η HSBC προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 5,5%, EBITDA στα 437 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 333 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε οριακή ετήσια άνοδο 3%. Το περιθώριο EBITDA εκτιμάται στο 33,6%, υποδηλώνοντας σταδιακή εξομάλυνση μετά τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

