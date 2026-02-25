Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης ενός μείζονος σκανδάλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής ότι παρακολουθούμε «μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης ενός μείζονος σκανδάλου, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται άμεσα ο ίδιος ο πρωθυπουργός».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί «να σφραγίσει και να κλείσει την υπόθεση», τονίζοντας ότι το κόμμα της «δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, αλλά θα αγωνιστεί μέχρι και την τελευταία στιγμή», με στόχο τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής και κυρίως την παραπομπή όλων όσων φέρονται να εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του Δημοσίου και στην εγκληματική οργάνωση που περιγράφεται στα διαβιβαστικά έγγραφα των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, «είναι σαφής η μείζων ποινική ευθύνη των Βορίδη, Αυγενάκη, αλλά κυρίως του ίδιου του Μητσοτάκη».

Η ίδια επεσήμανε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει ανοιχτό και ότι «υπάρχει συνεχής εγκληματική δραστηριότητα γύρω από την υπόθεση», όπως η καταστροφή στοιχείων, η απόρριψη εγγράφων από μπαλκόνια, η εξαπάτηση των αρμοδίων αρχών, καθώς και οι πρόσφατες παραιτήσεις λογιστών που είχαν διοριστεί για τον οικονομικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι η απάτη συνεχίζεται.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε επίσης ότι γύρω από την εμπλοκή κυβερνητικών και κομματικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας «παίζονται παιχνίδια εκβιασμών, διακίνησης περιεχομένου που εμπίπτει στο απόρρητο επικοινωνιών και στο δικαστικό απόρρητο, καθώς και διαχείρισης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας από τον κ. Μητσοτάκη μέσω του κ. Μυλωνάκη».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «δεν πρόκειται να συναινέσουμε σε μια κακοστημένη προσπάθεια κλεισίματος των εργασιών της Επιτροπής» και ότι ως κόμμα θα επιμείνουν μέχρι τέλους για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής και τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι τα αδικήματα δεν εμπίπτουν στον Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών και ότι «όσοι θεωρούν ότι γλίτωσαν θα διαψευστούν». Κατέληξε δε διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι «όταν η αλήθεια λάμψει, όλοι όσοι σήμερα καταπιέζουν εργαζόμενους υγειονομικούς και γιατρούς ή εκφοβίζουν και περιορίζουν αυτούς που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στο ΕΣΥ, θα βρεθούν εκεί όπου ανήκουν - στη φυλακή».