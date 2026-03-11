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XA: Σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας παραμένει η αγορά
Αναλύσεις
11:13 - 11 Μαρ 2026

XA: Σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας παραμένει η αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά πραγματοποίησε ισχυρή ανοδική αντίδραση με άλμα 3,62% (ΓΔ 2.178,76), οδηγούμενη από τράπεζες και τον όμιλο Βιοχάλκο, καθώς η κατακόρυφη πτώση του πετρελαίου κάτω από τα $90 αναζωπύρωσε το risk-on.

Ο ΔΤΡ στις 2.448,68 μον. (+5,9%), FTSE25 στις 5.542,93 (+3,88%), FTSEM στις 2.634,04 (+1,76%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα €327,2. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με έντονη ζήτηση σε τίτλους που είχαν πιεστεί περισσότερο, επιβραδύνθηκε μετά τις 13:00 και ενισχύθηκε στο κλείσιμο λόγω νέας πτώσης του πετρελαίου.

Shorts: MTLN: AKO 0,91626%, JP Morgan AM (UK) 0,54343%, GLG 0,48735% (μείωση 9/3 από 0,50511%), BYLOT: Qube 0,61276%, QLCO: Arrowstreet 0,50525%.

Μακροοικονομικό περιβάλλον

•IEA: συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση λόγω επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά.

• Αντιφατικά μηνύματα για τον πόλεμο στο Ιράν: δηλώσεις Τραμπ περί «τερματισμού», αλλά Ιράν και ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν αποκλιμάκωση.

• Fitch: η σύγκρουση πιθανόν να διαρκέσει λιγότερο από μήνα, η Ελλάδα εμφανίζει ισχυρότερες «άμυνες» από την Ευρωζώνη.

• Morgan Stanley: σύσταση υπομονής, προετοιμασία για επιστροφή bull market.

• Πληθωρισμός Ελλάδας Φεβρ.: 2,7% (από 2,5%), με έντονες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ένδυση, ενοίκια.

• Το ενεργειακό σοκ εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, με εκτιμήσεις ότι Fed και ΕΚΤ ίσως χρειαστεί να υιοθετήσουν πιο περιοριστική στάση.

• Στο επίκεντρο ο αμερικανικός CPI της Τετάρτης (core +0,2%, headline +0,3% αναμένεται) και ο PCE της Παρασκευής (core +0,4%, headline +0,3%).

Ελληνικά εταιρικά ομόλογα

Η αγορά εταιρικών ομολόγων παραμένει υπό πίεση λόγω πληθωριστικών φόβων και πιθανών αυξήσεων επιτοκίων εντός 2026, με αποδόσεις που προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν το 4%.

Ενδεικτικά

• Premia Properties (λήξη <11 μήνες): τιμή 98,7, συνολική απόδοση >4%.

Aegean (έκδοση 2025, κουπόνι 3,7%): 98,09.

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (έκδοση 2025, κουπόνι 3,2%): 100.

• Lamda (έκδοση 2025, κουπόνι 3,8%): 98,30.

• Aktor Group (έκδοση 2025, κουπόνι 4,7%): 101,6.

• Capital Clean Energy Carriers (έκδοση 2026, κουπόνι 3,75%): 97,10.

Εταιρικές εξελίξεις

• Jefferies : Alpha Bank: buy, τιμή-στόχος €4,85.

Aegean: νέες ακυρώσεις προς/από Μέση Ανατολή, δωρεάν αλλαγές/επιστροφές.

• Cenergy: Hellenic Cables: έως 8ετής συμφωνία-πλαίσιο με Alliander για καλώδια ΜΤ/ΧΤ (Θήβα).

• TREK Development: πωλήσεις +28,69%, EBITDA +110,97%, κέρδη προ φόρων +117,63%, ταμειακά διαθέσιμα €4,29εκ., μηδενικός δανεισμός, μέρισμα €500.000 (38,13%), αποκοπή 22/4/2026.

Διεθνές περιβάλλον

Πετρέλαιο: Ενδοσυνεδριακή πτώση έως -20% μετά από λανθασμένη αναφορά για άνοιγμα του Ορμούζ, η διάψευση οδήγησε σε τελικό κλείσιμο Brent $90,88 (-8,16%),

WTI $86,42 (-8,81%). Τα Στενά παραμένουν κλειστά, με νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και προειδοποίηση Aramco για σοβαρές συνέπειες. Η G7 δηλώνει ετοιμότητα για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

Φυσικό αέριο TTF: €45,43/MWh (-19,52%) μετά την αναστολή LNG operations στο Κατάρ, τα ευρωπαϊκά αποθέματα <30% με ενδείξεις περιφερειακών ελλείψεων (Transnistria).

Ομόλογα: US 10ετές 4,10%, DE 2,85%, FR 3,47%, GR 3,53%.

Χρυσός $5.220, ασήμι $89,5.

Κίνα: Ανάπτυξη 4,5%–5%, πληθωρισμός 1,3%.

ΗΠΑ: Μεταπωλήσεις κατοικιών +1,7% τον Φεβρουάριο (4,09 εκατ. μονάδες).

Αποτελέσματα 2025 11/3 ΣΑΡ – 12/3 ΑΡΑΙΓ, ΜΙΓ

FTSE rebalancing 20/3

«Η αγορά παραμένει σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας, με την ενέργεια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να συνεχίζουν να καθορίζουν το κλίμα και τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση».

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